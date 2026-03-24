Maxi buche nel piazzale del mercato: a Is Bingias è in arrivo il nuovo asfalto  

Addio asfalto della vergogna: nel piazzale disastrato del mercato di Is Bingias arriva finalmente l’agognato nuovo bitume. Dopo anni di attesa e innumerevoli rovinose cadute, soprattutto ai danni di persone anziane, il Comune ha annunciato che la superficie paurosamente sconnessa del frequentatissimo slargo incastonato tra il mercato e la scuola, con al centro la banca, sarà una volta per tutte riqualificato e messo in sicurezza.

I cartelli che annunciano l’intervento di fresatura e bitumatura sono già stati posizionati e si attende solo l’avvio dei lavori che, pioggia permettendo, dovrebbero durare pochi giorni. Nel frattempo l’area, diventata un incubo per i pedoni, è stata interdetta alle storiche postazioni degli ambulanti e alla circolazione veicolare. «Attendevamo da tanto i lavori» commenta soddisfatta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «sono state infatti numerose, nel tempo, le richieste dei cittadini e la preoccupazione era alta viste le cadute dovute alle buche. Non sono stati pochi gli incontri con il sindaco Zedda e l’assessore Marcialis, inoltre le piogge non hanno aiutato, ma l'urgenza di questo intervento era chiara».

Is Bingias è un quartiere vivo, frequentato da persone di ogni età per la presenza del mercato e di tanti servizi. «Una zona che necessita di essere riqualificata e sono fiduciosa», conclude Manca, «che dopo i lavori contro il dissesto idrogeologico, che ricordo interesseranno anche questa porzione, la piazza diventerà uno spazio più curato, inclusivo e accogliente». Per completare l’opera e restituire decoro all’area, si auspica inoltre che possa essere restaurato anche il grande stabile che un tempo ospitava il supermarket, di proprietà privata, da anni chiuso e ridotto ormai a un rudere.

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