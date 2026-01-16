Mattarella visiterà la casa natale di Grazia Deledda 

Si delinea l’agenda nuorese del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 14 febbraio, quando farà tappa in città, andrà senz’altro nella casa natale di Grazia Deledda. Una visita a cui il capo dello Stato tiene in modo particolare anche perché arriva in città per celebrare i cent’anni dall’assegnazione del premio Nobel per la letteratura, l’unico riconosciuto finora a una donna. In vista dell’appuntamento, gli operatori dell’Isre, a cui fa capo la casa museo nel cuore di San Pietro, hanno avviato i preparativi in modo da garantire al presidente della Repubblica l’accoglienza migliore e da accompagnarlo alla scoperta delle stanze e del cortile, dei profumi e dei paesaggi che l’edificio con l’allestimento attuale può offrire. Mattarella potrà fare perciò una visita guidata e vedere da vicino luoghi e atmosfere raccontati dai libri della grande scrittrice. Da vedere ancora se sarà una visita privata o meno. Si deciderà in base al piano presidenziale per la sicurezza.

È sicura una seconda tappa nel teatro Eliseo, in via Roma, per l’incontro pubblico dedicato alla Deledda a cui Mattarella vuole rendere un omaggio speciale dando lustro alle celebrazioni previste nel corso dell’anno.

