Matta chiude la porta al centrodestra 

Nessuna alleanza elettorale fra Roberto Matta e il centrodestra quartese. Il presidente dell’associazione turistica di Quartu, e fondatore del movimento civico Turismo e progresso, declina l’invito dell’ex sindaco Mauro Contini che proponeva di unire forze e programmi nella corsa per le Amministrative di giugno.

Porta in faccia

L’invito di Contini è di pochi giorni fa: «Con Roberto Matta condividiamo un obiettivo su tutti: essere alternativi a chi governa oggi Quartu. Non solo, sposiamo anche tanti punti del suo programma elettorale sui quali ci siamo confrontati in diverse occasioni. Più volte gli è stato chiesto di far parte del nostro progetto, anche perché da soli non si va da nessuna parte, e su questo rinnovo il mio invito a rifletterci».

La risposta di Matta non tarda ad arrivare. «I continui tentativi di avvicinamento del centrodestra nei miei confronti denotano tutta la fragilità di una coalizione totalmente impreparata a questa sfida elettorale», la premessa. «Ho chiarito più volte la mia indisponibilità a costruire un’alleanza con chi in questi cinque anni non ha saputo né voluto fare opposizione. Invece che continuare a bussare alla mia porta con proposte irrealizzabili», aggiunge, «il centrodestra farebbe meglio a occuparsi della propria campagna elettorale”.

Il rilancio

Di fatto un “no grazie” seguito da una controproposta rivolta alla coalizione del centrodestra guidata da Marco Porcu come candidato sindaco: «Facciano autocritica e se davvero tengono alla città, abbraccino il mio progetto civico e mi sostengano come già stanno facendo numerosi cittadini di ogni colore politico, compresi i delusi del campo largo, costretti da Milia a spogliarsi dei simboli».

Matta conferma quindi la sua corsa da candidato sindaco: «Io sono da mesi sul territorio, con un programma, non ho bisogno di lusinghe o di giochi elettorali, per me conta il lavoro, l'impegno con le persone, la credibilità delle azioni e il miglioramento della città. Dal litorale al centro, per costruire una proposta politica davvero alternativa ai cinque anni di Milia».

Gli altri candidati

Matta è il terzo nome in campo, oltre al leader del centrodestra Marco Porcu sostenuto da dodici sigle politiche tra partiti e forze civiche. E al sindaco uscente Graziano Milia che si presenta per la riconferma in Municipio, stavolta con una truppa civica più allargata rispetto alla squadra che lo sostiene dal 2020. Oltre alle sei liste che compongono la “famiglia” politica di Rinascita già testata in questi anni nel governo della città, ce ne saranno altre tre: i Dem, Polo civico e 5 Stelle, e una lista con Avs e “Ajo”, tutti senza simboli di partito.

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