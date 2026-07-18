VaiOnline
Germania.
19 luglio 2026 alle 00:35

Maternità surrogata, Merz scarica Spahn 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Berlino. Il capogruppo dell’Unione (Cdu/Csu) Jens Spahn si dimette dopo giorni in cui il dibattito sulla sua genitorialità tramite maternità surrogata negli Stati Uniti ha aperto un problema per il governo tedesco, alle prese con risultati dei sondaggi tutt’altro che entusiasmanti e l’avanzata dell’ultradestra. A chiedergli un passo indietro è stato il cancelliere Friedrich Merz, che ha definito le dimissioni “giuste” e “inevitabili” e affermato che la credibilità è il bene più prezioso in politica, ringraziando però Spahn per la collaborazione nel percorso di riforme.

Oltre a guidare il governo composto dall’Unione (Cdu/Csu) e dalla Spd, Merz è il presidente di un partito conservatore, la Cdu, che si oppone con forza alla legalizzazione della maternità surrogata, pratica vietata dalla legge in Germania. Mercoledì Spahn - in passato ministro della Salute - aveva reso noto di esser diventato padre di Georg assieme al marito, Daniel Funke. La foto dei due sorridenti con il passeggino aveva scatenato commenti critici sui social e accuse contro Spahn, che in passato aveva respinto l’abrogazione del divieto di maternità surrogata. Nella bufera mediatica, la critica principale mossa al deputato è aver sfruttato a titolo privato una possibilità che, a livello politico, non è permessa per persone che si trovano in una situazione simile in Germania.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 