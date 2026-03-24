Masuri lascia, Nieddu presidente della Società ippica 

Scambio al vertice della Società ippica fonnese. Dove dopo 4 anni di presidenza di Franco Masuri, si apre un nuovo corso nel segno della continuità con l’elezione di Salvatore Nieddu al vertice del sodalizio equestre. Nei giorni scorsi le elezioni del direttivo “Esperienza e nuove forze” in cui Nieddu sarà affiancato da un gruppo che coniuga veterani del settore ed esordienti. Oltre al neo presidente e all’ex Franco Masuri, del gruppo faranno parte Riccardo Serusi (vicepresidente), Claudio Coccollone (tesoriere), Matteo Mureddu (responsabile amministrativo), Cristian Mattu (segretario). A completare il direttivo Luca Mureddu, Michele Coccollone, Salvatore Coinu, Salvatore Crobu, Salvatore Maloccu.

«Si tratta di un incarico di responsabilità che sono onorato di intraprendere con una squadra che lavorerà al massimo per valorizzare un settore che è tra i simboli della nostra identità», dice Nieddu. Ringraziando Masuri «per il prezioso lavoro svolto». E guarda ai prossimi appuntamenti: “Sa arrela ’e vrores” e il Palio dei Comuni. «A breve inizieremo a lavorare con la grande organizzazione», annuncia Nieddu. Fra gli obiettivi «la valorizzazione dei giovani fantini locali, in un settore in crescita che vede tanti ragazzi avvicinarsi al mondo equestre, animati da passione e dedizione».

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