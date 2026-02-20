Maschere e giochi per la chiusura del Carnevale 

Musica, giochi e tradizione per concludere il Carnevale a Pirri. Domani, a partire dalle 10, l’ultimo giorno di festa nella Municipalità sarà dedicato ai bambini.

«Come presidente desidero esprimere grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione registrata durante tutto il periodo del Carnevale», commenta Maria Laura Manca. «La risposta della comunità è stata calorosa e sentita, a conferma di quanto questo evento rappresenti un appuntamento identitario e un’occasione preziosa di incontro per Pirri. Un ringraziamento speciale va alle pasticcerie di Pirri per il prezioso contributo: hanno saputo sostenere e arricchire la manifestazione con professionalità».

L’arena del parco dell’Ex Vetreria sarà uno spazio festoso i cui protagonisti saranno i più piccoli e le loro famiglie che potranno divertirsi con giochi gonfiabili a cura di Duville. Per l’occasione sarà riprodotto lo spettacolo, portato dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo, dei giocolieri di Maccus che regaleranno sorrisi con le Matte Maschere.

Grande attesa anche per la replica della Sartiglietta in bicicletta, organizzata dall’associazione Donne in bici, uno dei momenti più emozionanti e identitari del Carnevale pirrese, che coniuga tradizione e partecipazione. Le pasticcerie locali (Alfredo, Mariuccia, Dolce Isola e Topolino) organizzeranno la zeppolata.

