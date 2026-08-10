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Pimentel.
11 agosto 2026 alle 00:37

Marijuana e piantine di canapa in casa: una denuncia 

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Tre grammi di marijuana chiusa in una busta trasparente e una piccola serra artigianale con all’interno 15 vasetti con piantine di canapa indiana in fase di crescita, due piccole lampade al neon e un rudimentale sistema di controllo della temperatura.

Ritrovamento avvenuto a Pimentel da parte dei carabinieri di Sanluri, che hanno denunciato un disoccupato di 45 anni per detenzione illecita di stupefacenti: l’uomo era stato fermato poco prima mentre percorreva una via del centro a bordo della propria auto perché, alla vista dei militari, aveva cercato di cambiare strada e sparire. A quel punto gli uomini della pattuglia l’hanno seguito, bloccato e perquisito personalmente e poi nella propria abitazione. Il materiale recuperato è stato sequestrato.

Appena venerdì scorso ugualmente a Pimentel l’Arma aveva scoperto nelle campagne tra il paese e Barrali una piantagione di circa 350 piantine coltivate su un terreno privato ma senza recinzione. L’Esaf si era accorta di un problema nella fornitura dell’acqua nella zona e ha avvertito i carabinieri di Dolianova, che già sapevano di movimenti particolari in quell’area, ed è emerso un allaccio abusivo che consentiva l’irrigazione della coltivazione.

Gli uomini dell’Aliquota operativa stanno eseguendo accertamenti sul titolare dell’area, mentre hanno già tagliato gli arbusti. L’indagine è coordinata dal pm Danilo Tronci.

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