VaiOnline
Il giallo.
12 dicembre 2025 alle 00:35

Manuela Murgia, l’incidente probatorio slitta a fine gennaio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovamente rinviata l’udienza dell’incidente probatorio davanti al giudice Giorgio Altieri per il confronto tra i suoi periti, i carabinieri del Ris, con i consulenti Luciano Garofano ed Emiliano Giardina, nominati dalla difesa del 54enne Enrico Astero e dai familiari di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu. Ieri mattina, il Gip ha rinviato tutto al 29 gennaio, dopo la seconda richiesta di proroga formulata dai militari che stanno esaminando le tracce biologiche trovate sui vestiti e comparandole con quelle di Astero (l’ex fidanzato della ragazza, indagato per omicidio volontario) e quelle dei familiari della giovane. L’estrazione dei profili genetici dai vestiti che Manuela Murgia indossava il giorno del decesso, conservati per trent’anni, sta risultando più complessa del previsto. Da qui le due richiesta di proroga della perizia. Delle circa 40 tracce individuate sugli indumenti della ragazza, alcune delle quali su slip e reggiseno, molte non sarebbero utilizzabili. Negli abiti era stato individuato un pelo maschile, ora sottoposto a comparazione, ma il difensore di Astero, l’avvocato Marco Fausto Piras, ha già fatto fare quell’esame al suo consulente, ottenendo un risultato favorevole all’ex fidanzato di Manuela Murgia. E se da una parte la difesa del parrucchiere 54enne ha messo in campo l’ex comandante del Ris di Parma, anche i familiari di Manuela Murgia, assistiti dagli avvocati Bachisio Mele, Giulia Lai e Maria Filomena Marras, hanno chiamato un pezzo da novanta della ricerca scientifica sui Dna: il genetista dell'Università Tor Vergata, Emiliano Giardina.

Terminato l’accertamento sul Dna, però, l’incidente probatorio potrebbe proseguire con una maxi-perizia sulle cause del decesso della giovane, così da fugare una volta per tutte i dubbi se sia trattato di caduta accidentale, suicidio o omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 