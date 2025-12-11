Manuela Murgia, l’incidente probatorio slitta a fine gennaio 

Nuovamente rinviata l’udienza dell’incidente probatorio davanti al giudice Giorgio Altieri per il confronto tra i suoi periti, i carabinieri del Ris, con i consulenti Luciano Garofano ed Emiliano Giardina, nominati dalla difesa del 54enne Enrico Astero e dai familiari di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu. Ieri mattina, il Gip ha rinviato tutto al 29 gennaio, dopo la seconda richiesta di proroga formulata dai militari che stanno esaminando le tracce biologiche trovate sui vestiti e comparandole con quelle di Astero (l’ex fidanzato della ragazza, indagato per omicidio volontario) e quelle dei familiari della giovane. L’estrazione dei profili genetici dai vestiti che Manuela Murgia indossava il giorno del decesso, conservati per trent’anni, sta risultando più complessa del previsto. Da qui le due richiesta di proroga della perizia. Delle circa 40 tracce individuate sugli indumenti della ragazza, alcune delle quali su slip e reggiseno, molte non sarebbero utilizzabili. Negli abiti era stato individuato un pelo maschile, ora sottoposto a comparazione, ma il difensore di Astero, l’avvocato Marco Fausto Piras, ha già fatto fare quell’esame al suo consulente, ottenendo un risultato favorevole all’ex fidanzato di Manuela Murgia. E se da una parte la difesa del parrucchiere 54enne ha messo in campo l’ex comandante del Ris di Parma, anche i familiari di Manuela Murgia, assistiti dagli avvocati Bachisio Mele, Giulia Lai e Maria Filomena Marras, hanno chiamato un pezzo da novanta della ricerca scientifica sui Dna: il genetista dell'Università Tor Vergata, Emiliano Giardina.

Terminato l’accertamento sul Dna, però, l’incidente probatorio potrebbe proseguire con una maxi-perizia sulle cause del decesso della giovane, così da fugare una volta per tutte i dubbi se sia trattato di caduta accidentale, suicidio o omicidio.

