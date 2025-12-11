VaiOnline
Alghero.
12 dicembre 2025 alle 00:37

Spray urticante nella sala partenze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Attimi di tensione ieri mattina all’aeroporto di Alghero, quando in sala partenze alcuni passeggeri hanno iniziato a tossire e lacrimare. Nel giro di pochi secondi è scattato l’allarme: qualcuno aveva spruzzato spray urticante, forse in modo accidentale, causando un improvviso fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. La sala è stata immediatamente evacuata e chiusa per consentire la bonifica, mentre le persone già avviate verso l’imbarco del volo per Roma delle 11.15 sono state fatte arretrare e convogliate nell’area dei controlli. Qui si sono formate code e ci sono stati momenti di incertezza.

Tra loro anche Francesca Rubei, passeggera diretta a Fiumicino. «Io avevo appena finito i controlli di sicurezza quando hanno chiuso le porte e ci hanno bloccato. Poi dopo cinque minuti ci hanno fatto rimanere nei pressi del bar. Dopodiché hanno aperto le porte del gate e ci hanno fatto uscire nella hall del terminal. Lì abbiamo atteso fino a quando non siamo potuti ritornare ai controlli. A tutti chiedevano se avessimo dei liquidi». La sala partenze è stata riaperta solo dopo la bonifica e, una volta ripetute le procedure di sicurezza, i viaggiatori hanno potuto imbarcarsi. Il volo per Roma Fiumicino è decollato alle 11.50, con oltre mezz’ora di ritardo. Resta da chiarire la dinamica dell’episodio, ora al vaglio delle autorità competenti. Proprio ieri in aeroporto era prevista una esercitazione con la simulazione di un incidente aereo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 
Il caso

Duomo di Firenze, maxi truffa

Frode da 30 milioni ai danni della onlus che gestisce il campanile di Giotto 