Spray urticante nella sala partenze 

Attimi di tensione ieri mattina all’aeroporto di Alghero, quando in sala partenze alcuni passeggeri hanno iniziato a tossire e lacrimare. Nel giro di pochi secondi è scattato l’allarme: qualcuno aveva spruzzato spray urticante, forse in modo accidentale, causando un improvviso fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza. La sala è stata immediatamente evacuata e chiusa per consentire la bonifica, mentre le persone già avviate verso l’imbarco del volo per Roma delle 11.15 sono state fatte arretrare e convogliate nell’area dei controlli. Qui si sono formate code e ci sono stati momenti di incertezza.

Tra loro anche Francesca Rubei, passeggera diretta a Fiumicino. «Io avevo appena finito i controlli di sicurezza quando hanno chiuso le porte e ci hanno bloccato. Poi dopo cinque minuti ci hanno fatto rimanere nei pressi del bar. Dopodiché hanno aperto le porte del gate e ci hanno fatto uscire nella hall del terminal. Lì abbiamo atteso fino a quando non siamo potuti ritornare ai controlli. A tutti chiedevano se avessimo dei liquidi». La sala partenze è stata riaperta solo dopo la bonifica e, una volta ripetute le procedure di sicurezza, i viaggiatori hanno potuto imbarcarsi. Il volo per Roma Fiumicino è decollato alle 11.50, con oltre mezz’ora di ritardo. Resta da chiarire la dinamica dell’episodio, ora al vaglio delle autorità competenti. Proprio ieri in aeroporto era prevista una esercitazione con la simulazione di un incidente aereo.

RIPRODUZIONE RISERVATA