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Iglesias
27 marzo 2026 alle 00:20

Mamenga, smantellati i giochi del parco 

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Smantellati i giochi per i bambini nel parco di Mamenga, nella frazione di San Benedetto. L’intervento, effettuato dagli operai dell’Ente Foreste, si è reso necessario per motivi di sicurezza: le attrezzature ludiche destinate ai piccoli visitatori dell’area protetta a ridosso del massiccio del Marganai, manifestavano l’usura data dall’incedere del tempo, accentuato, questa, dal maltempo degli ultimi mesi. Dall’ente spiegano che si è data, «precedenza alla sicurezza: la maggior parte delle strutture montate circa un decennio fa, mettevano a rischio l’incolumità dei fruitori. In attesa di un ripristino dell’area, abbiamo optato per ciò che era più sicuro e immediato, ovvero la loro momentanea rimozione».

La decisione, seppur necessaria, lascia l’amaro in bocca ai residenti di San Benedetto, porta di ingresso al parco del Marganai, i quali vedono l’ennesima occasione mancata per quello che doveva essere il fiore all’occhiello di un nuovo turismo consapevole e della rinascita della frazione. «Da anni ormai», dice Sandro Murgia, «ci sentiamo trascurati rispetto ad altre zone della città. Il nostro auspicio è che i giochi rimossi vengano sostituiti da altri nuovi e non, come è accaduto altre volte, tutto finisca nel dimenticatoio dell’indifferenza».

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