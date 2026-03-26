Maltrattamenti, un 46enne ai domiciliari 

Ancora un arresto a Quartu per maltrattamenti fra le mura domestiche.
Un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari con la pesante accusa di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia.
È stato, inoltre, disposta l’imposizione dell’utilizzo del braccialetto elettronico.
Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Cagliari dopo le indagini il rapporto informativo inviato alla Procura della Repubblica dai carabinieri di Quartu.
Secondo quanto ricostruito nel quadro indiziario raccolto dagli stessi militari dell’Arma, il 46enne si sarebbe reso protagonista di reiterate condotte vessatorie rivolte contro i propri familiari.
Secondo l’accusa, avrebbe creato in questo modo un perdurante clima di disagio e un fondato timore per la loro incolumità.
Il magistrato ha disposto così gli arresti domiciliari per l’indagato con l’imposizione anche del braccialetto elettronico.
L’uomo è stato fermato ieri dai militari, che l’hanno rintracciato per eseguire l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei suoi confronti.
I carabinieri di Quartu lo hanno prima accompagnato nei propri uffici per gli accertamenti necessari.
Al termine delle formalità di rito, come detto, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, dove dovrà osservare la misura cautelare restando a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
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