VaiOnline
L’inchiesta
27 marzo 2026 alle 00:22

Maltrattamenti, un 46enne ai domiciliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un arresto a Quartu per maltrattamenti fra le mura domestiche.

Un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito ai domiciliari con la pesante accusa di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia.

È stato, inoltre, disposta l’imposizione dell’utilizzo del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Cagliari dopo le indagini il rapporto informativo inviato alla Procura della Repubblica dai carabinieri di Quartu.

Secondo quanto ricostruito nel quadro indiziario raccolto dagli stessi militari dell’Arma, il 46enne si sarebbe reso protagonista di reiterate condotte vessatorie rivolte contro i propri familiari.

Secondo l’accusa, avrebbe creato in questo modo un perdurante clima di disagio e un fondato timore per la loro incolumità.

Il magistrato ha disposto così gli arresti domiciliari per l’indagato con l’imposizione anche del braccialetto elettronico.

L’uomo è stato fermato ieri dai militari, che l’hanno rintracciato per eseguire l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei suoi confronti.

I carabinieri di Quartu lo hanno prima accompagnato nei propri uffici per gli accertamenti necessari.

Al termine delle formalità di rito, come detto, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio, dove dovrà osservare la misura cautelare restando a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
Violenza a scuola

La prof: «Non provo rabbia né paura»

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 