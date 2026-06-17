VaiOnline
Gruppo K.
18 giugno 2026 alle 00:36

Male il Portogallo: Ronaldo spento, bel pari del Congo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Portogallo 1

Congo 1

Portogallo (4-2-3-1) : Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Vei-

ga, Nuno Mendes (27’ st Semedo); João Neves, Vitinha (38’ st Gon-

çalo Ramos); Bernardo Silva (1’ st Conceição), Bruno Fernandes, Pedro Neto (27’ st Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. Ct Martínez.

Congo (5-3-2) : Mpasi; Wan-Bissa-

ka (40’ st Kalulu), Mbemba, Tuan-

zebe, Kapuadi, Masuaku (30’ st Pickel); Mukau (12’ st Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (30’ st J. Kayembe); Wissa, Bakambu (40’ st Banza). Ct Desabre.

Arbitro : Al-Jassim (Qatar).

Reti : nel primo tempo 6’ João Neves, 50’ Wissa.

Houston . Un brutto Portogallo delude all’esordio: il Congo impone l’1-1 e Cristiano Ronaldo non incide nella prima partita del suo sesto Mondiale. E sì che la partenza portoghese era stata perfetta: al 6’ cross di Pedro Neto e di testa João Neves supera Mpasi per l’immediato 1-0. Ma a un passo dal riposo, nel quinto e ultimo minuto di recupero, il Congo pareggia sempre con un’incornata: di Wissa, che sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti nell’area piccola per il festeggiatissimo 1-1. Nella ripresa João Cancelo farebbe uno splendido gol in rovesciata, ma è in fuorigioco. Per Ronaldo solo due spunti, al 23’ e al 29’: in entrambi i casi calcia a lato. E al triplice fischio a festeggiare è il Congo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’esame

Maturità per 12.305 sardi

l Marci
La guerra

«L’accordo con l’Iran un grande successo»

La minaccia: «Siamo pronti a bombardare se non manterranno la parola data» 
L’emergenza

Amministratori in rivolta dopo l’ennesima croce «Vogliamo strade sicure»

Viabilità a rischio nel Medio Campidano: il grido d’allarme di sindaci e pendolari 
Gigi Pittau
Regione

«Manovra senza visione Ora fondi alle aziende  per il caro carburante»

Le richieste di sindacati e imprese Oggi il secondo giorno di audizioni 
Roberto Murgia
Scuola

Maturità per 12mila studenti sardi

Oggi il via all’esame, l’attesa e i dubbi per lo scritto di italiano 
Sara Marci
La frontiera

«L’Ue regoli l’intelligenza artificiale»

Allarme di Mattarella sul potere mondiale nelle mani di pochissimi privati 
Garlasco

Overdose di farmaci, la madre di Sempio ricoverata d’urgenza

L’avvocato: campanello d’allarme, è tempo che tutti abbassiamo i toni 