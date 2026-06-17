Male il Portogallo: Ronaldo spento, bel pari del Congo 

Portogallo 1

Congo 1

Portogallo (4-2-3-1) : Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Vei-

ga, Nuno Mendes (27’ st Semedo); João Neves, Vitinha (38’ st Gon-

çalo Ramos); Bernardo Silva (1’ st Conceição), Bruno Fernandes, Pedro Neto (27’ st Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. Ct Martínez.

Congo (5-3-2) : Mpasi; Wan-Bissa-

ka (40’ st Kalulu), Mbemba, Tuan-

zebe, Kapuadi, Masuaku (30’ st Pickel); Mukau (12’ st Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (30’ st J. Kayembe); Wissa, Bakambu (40’ st Banza). Ct Desabre.

Arbitro : Al-Jassim (Qatar).

Reti : nel primo tempo 6’ João Neves, 50’ Wissa.

Houston . Un brutto Portogallo delude all’esordio: il Congo impone l’1-1 e Cristiano Ronaldo non incide nella prima partita del suo sesto Mondiale. E sì che la partenza portoghese era stata perfetta: al 6’ cross di Pedro Neto e di testa João Neves supera Mpasi per l’immediato 1-0. Ma a un passo dal riposo, nel quinto e ultimo minuto di recupero, il Congo pareggia sempre con un’incornata: di Wissa, che sugli sviluppi di un corner salta più in alto di tutti nell’area piccola per il festeggiatissimo 1-1. Nella ripresa João Cancelo farebbe uno splendido gol in rovesciata, ma è in fuorigioco. Per Ronaldo solo due spunti, al 23’ e al 29’: in entrambi i casi calcia a lato. E al triplice fischio a festeggiare è il Congo.

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