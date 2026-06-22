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Il congresso.
23 giugno 2026 alle 00:21

Malattie degli occhi, esperti a confronto 

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Cagliari diventa il polo mondiale per l’Oftalmologia con la 24esima edizione del congresso internazionale Sicsso (The International Society of Cornea, Stem Cells and Ocular Surface). L’appuntamento è in programma al T Hotel giovedì, venerdì e sabato: in programma sessioni di trapianti di cornea lamellari in diretta, esercitazioni pratiche per i giovani chirurghi e speech di nomi illustri della chirurgia corneale provenienti da tutto il mondo.

La partecipazione

L’evento è organizzato da Giuseppe Giannaccare, direttore di Oculistica del San Giovanni di Dio e professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo all’Università, insieme ai professori Vincenzo Sarnicola, della Clinica degli Occhi Sarnicola di Grosseto ed Edward Holland, della Cincinnati Eye Institute, entrambi presidenti onorari della Sicsso. Al congresso parteciperanno circa 300 relatori provenienti da 36 paesi e oltre mille medici oculisti provenienti da 52 nazioni. Verranno presentati casi clinici complessi, casistiche chirurgiche e nuove prospettive terapeutiche con l’obiettivo di promuovere un approccio super-specialistico delle diverse patologie della cornea, delle cellule staminali e della superficie oculare con il contributo di una rete di esperti a livello nazionale e internazionale. Ampio spazio al trapianto di cornea. Durante le giornate del congresso sono previsti laboratori scientifici, per le esercitazioni dei giovani chirurghi, sulle tecniche moderne di chirurgia e trapianti di cornea lamellari in diretta.

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