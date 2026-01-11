VaiOnline
Il girone A.
12 gennaio 2026 alle 00:13

«Mai un torneo così equilibrato» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Adesso è la Villacidrese a guardare tutti dall’alto nel girone A di Promozione. Non poteva cominciare meglio il girone di ritorno per la formazione guidata da Diego Mingioni che, grazie al successo sofferto contro la Baunese, ha superato Castiadas e Guspini.

I sarrabesi infatti sono stati fermati in casa dall’ostico Arborea (un pari a reti bianche), mentre la sfida tra Guspini e Vecchio Borgo Sant’Elia è stata sospesa dopo appena 7’ di gioco a causa del forte vento che si è abbattuto sul comunale “Bellavista” di Sinnai. Una gara in meno anche per il Terralba, quarta forza del campionato: il confronto tra gli uomini di Daniele Porcu e il Tonara è stato rinviato a sua volta per maltempo.

Il giudizio

«Un torneo avvincente», esordisce Massimo Sabiu, direttore sportivo dell’Arborea, «che per la vetta coinvolge ben quattro squadre: Villacidrese, Castiadas, Guspini e Terralba, racchiuse in appena cinque punti. Parliamo di piazze importanti, che hanno scritto pagine significative del calcio sardo. Non ricordo un campionato così equilibrato e competitivo. Sbilanciarsi con pronostici è impossibile, visto il valore di formazioni che al momento si equivalgono, come dimostra la classifica. Credo che alla fine la spunterà chi sbaglierà meno e avrà più benzina nel motore».

L’Arborea, adesso al quinto posto insieme a Selargius, Vecchio Borgo Sant’Elia e Tharros, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque. «Ci manca qualche punto che ci avrebbe consentito di occupare una posizione più in linea con le nostre potenzialità. Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e vogliamo continuare su questa strada. Domenica ci attende il derby contro il Terralba: ci teniamo a fare bella figura e a dare continuità ai risultati».

Le cagliaritane

Per quanto riguarda le squadre cagliaritane, spicca il netto successo del Cus sulla Freccia Parte Montis, risultato che permette agli universitari di allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff, ora distante solo quattro lunghezze.È finito senza reti, invece, il derby tra Atletico e Calcio Pirri: per i pirresi, che navigano ancora in zona playout, si tratta dell’undicesimo pareggio di questa stagione.

Il Cannonau Jerzu a sua volta dopo il ko di Uta (3-2) ha esonerato il tecnico Marco Piras: per sostituirlo potrebbe affidarsi a una soluzione interna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 