«Mai un torneo così equilibrato» 

Adesso è la Villacidrese a guardare tutti dall’alto nel girone A di Promozione. Non poteva cominciare meglio il girone di ritorno per la formazione guidata da Diego Mingioni che, grazie al successo sofferto contro la Baunese, ha superato Castiadas e Guspini.

I sarrabesi infatti sono stati fermati in casa dall’ostico Arborea (un pari a reti bianche), mentre la sfida tra Guspini e Vecchio Borgo Sant’Elia è stata sospesa dopo appena 7’ di gioco a causa del forte vento che si è abbattuto sul comunale “Bellavista” di Sinnai. Una gara in meno anche per il Terralba, quarta forza del campionato: il confronto tra gli uomini di Daniele Porcu e il Tonara è stato rinviato a sua volta per maltempo.

Il giudizio

«Un torneo avvincente», esordisce Massimo Sabiu, direttore sportivo dell’Arborea, «che per la vetta coinvolge ben quattro squadre: Villacidrese, Castiadas, Guspini e Terralba, racchiuse in appena cinque punti. Parliamo di piazze importanti, che hanno scritto pagine significative del calcio sardo. Non ricordo un campionato così equilibrato e competitivo. Sbilanciarsi con pronostici è impossibile, visto il valore di formazioni che al momento si equivalgono, come dimostra la classifica. Credo che alla fine la spunterà chi sbaglierà meno e avrà più benzina nel motore».

L’Arborea, adesso al quinto posto insieme a Selargius, Vecchio Borgo Sant’Elia e Tharros, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque. «Ci manca qualche punto che ci avrebbe consentito di occupare una posizione più in linea con le nostre potenzialità. Abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e vogliamo continuare su questa strada. Domenica ci attende il derby contro il Terralba: ci teniamo a fare bella figura e a dare continuità ai risultati».

Le cagliaritane

Per quanto riguarda le squadre cagliaritane, spicca il netto successo del Cus sulla Freccia Parte Montis, risultato che permette agli universitari di allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi a quella playoff, ora distante solo quattro lunghezze.È finito senza reti, invece, il derby tra Atletico e Calcio Pirri: per i pirresi, che navigano ancora in zona playout, si tratta dell’undicesimo pareggio di questa stagione.

Il Cannonau Jerzu a sua volta dopo il ko di Uta (3-2) ha esonerato il tecnico Marco Piras: per sostituirlo potrebbe affidarsi a una soluzione interna.

RIPRODUZIONE RISERVATA