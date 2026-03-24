Ma quanti concerti nel weekend a Cagliari! 

Un capoluogo in continuo (e inarrestabile) fermento artistico: il weekend in arrivo a Cagliari si preannuncia ricco di musica, con la trasferta di O Zulù (99 Posse), le serate punk e metal all’Off e al Fabrik, e ancora Stefano Guzzetti e Teresa Virginia Salis insieme dal vivo.

'O Zulù a Su Tzirculu

Alias Luca Persico, il rapper militante esordisce nel 1991 alla guida degli storici 99Posse, muovendosi tra vari progetti negli anni a seguire. L'ultimo è proprio "Violenti", realizzato in coppia con la produttrice Caterina Bianco: e sarà a Su Tzirculu, in via Molise 58, che i due porteranno il lavoro dal vivo, venerdì alle 20. In una settimana di celebrazioni per il compleanno del locale, 'O Zulù sarà sul palco anche l'indomani alla stessa ora, supportato dalla crew Kinky Sound.

Venerdì e sabato al Fabrik

Tra i nomi più noti del brutal death italiano, i Devangelic inizieranno il tour isolano venerdì al Fabrik, in via Mameli 216, portando devastazione sonora e atmosfere cupe dalle 21.30, con apertura dei sardi Vultur e del loro black metal identitario. Alla stessa ora di sabato ben tre band isolane in scena, con la psichedelia pesante degli Indigosaur, il post-rock dal gusto stoner dei Pinkemical Sunset e l’eclettico rock dei Red Moon Diamond.

Tripletta all’Off

In via Eleonora d'Arborea 3 la musica partirà venerdì alle 19.30, con il rapper ravennate Moder che porterà in live l’ultimo “Poco dopo mezzanotte”, supportato dal collega Kaminari. Il giorno dopo, alla stessa ora, sarà il quintetto dei Nugoro Rude ad alzare i volumi, in un energico ska-punk figlio della strada. Infine domenica alle 19 i Vampstones, formati da membri delle band Colvins, Lazy Bones e Who Killed Marylin, al fianco dei The Nerdz di Villasor .

Salis & Guzzetti

Dalle 22 Guzzetti e "TVS" si esibiranno al Cousinà di corso Vittorio Emanuele 178, in un sabato votato a suoni sintetici e avant-garde. Il compositore, impegnato con una ricerca sonora che unisce musica, robotica e sensoristica, si alternerà alla musicista e dj, la cui sperimentazione unisce tradizione ed elettronica, districandosi tra dark ambient e deep techno.

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