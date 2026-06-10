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I legali
11 giugno 2026 alle 00:32

«Ma non vivrà in quel palazzo, non è salutare» 

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Rimini. «Louis non vivrà mai più in via del Ciclamino, per lui non è salutare tornare là». Lo hanno ribadito gli avvocati di Louis Dassilva, preoccupati principalmente che possa incontrare «chi l’ha accusato». Ovvero Manuela Bianchi, sua vicina di casa, che con Dassilva ha avuto una relazione sentimentale. L’omicidio di Pierina Paganelli – 78 anni, uccisa con 29 coltellate – è avvenuto la sera del 3 ottobre del 2023 nel garage di un condominio tranquillo. Cinque mesi prima suo figlio era stato investito mentre andava in bici: uno strano incidente sul quale la Procura sta ancora indagando, Dassilva vive con la moglie Valeria Bartolucci, che qualche giorno prima del delitto sente per caso una telefonata in cui la 78enne critica la nuora (è certa che abbia una relazione extraconiugale) e suo fratello Loris. Lo stesso Loris Bianchi che all’indomani dell’omicidio agli inquirenti dirà: «Giustizia è stata fatta».

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