Scherma.
12 gennaio 2026 alle 00:12

Ma la cina è amica delle fiorettiste 

Non avrà sorriso a Musetti, ma Hong Kong è stata amica dell’Italia del fioretto femminile: terzo oro consecutivo in altrettante gare a squadre disputate in questo straordinario inizio di stagione in Coppa del Mondo. Dopo l’argento individuale di Francesca Palumbo sabato, ieri ha trionfato il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Martina Batini, battendo in finale la Francia con un netto 45-22.

L'Italia ha superato negli ottavi le russe dell'Ain per 45-23. Nei quarti è stata battaglia fino all'ultima frazione contro l'Ungheria: le azzurre si sono imposte di rimonta, con il risultato di 45-42, e da lì hanno spiccato il volo verso l'oro. In semifinale non c'è stato scampo per il Canada, superato con il punteggio di 45-32, e ancor più netta è stata la vittoria nell'ultimo atto contro le francesi (45-22) che ha regalato alle fiorettiste italiane il terzo oro stagionale in tre gare a squadre, dopo quelli di Palma de Maiorca e Busan. Per le ragazze del ct Simone Vanni, un successo che dà ancor più carica ed entusiasmo in vista dell'appuntamento “in casa” previsto il prossimo 7 febbraio a Torino, dov'è in programma il primo Grand Prix di fioretto del 2026.

