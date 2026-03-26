VaiOnline
Telecomando
27 marzo 2026 alle 00:18

Ma che “Fermento” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Nuoro la birra artigianale è protagonista di “C’è Fermento”, evento promosso da Confesercenti e dedicato alla crescita del comparto brassicolo sardo. Tra produttori, ricercatori e operatori del settore, la nuova puntata di “Autentico – il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi, esplora la fermentazione come processo che unisce scienza, cultura e identità. Dalla ricerca sulle biotecnologie alla filiera agricola locale, fino al ruolo dei pubblici esercizi, emerge una Sardegna che sperimenta e si evolve, trasformando la birra in uno strumento di valorizzazione territoriale e sviluppo economico. La regia è di Stefano Perra. Appuntamento alle 15.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Playoff Mondiali.

Per l’Italia buona la prima

Battuta l’Irlanda (2-0), azzurri martedì in finale con la Bosnia 
politica

Campo largo, dopo il voto in Sardegna risale la tensione

Oggi la direzione Pd. Segreterie nazionali al lavoro per ricucire 
Roberto Murgia
La scommessa

Nell’Isola arrivano i bus a idrogeno: «Il futuro è già qui»

Cagliari terza città in Italia a introdurre i mezzi green 
Federica Lai
Per i turisti manca ancora un tetto massimo. Cinque rotte su sei assegnate ad Aeroitalia nel triennio 2026-2029

Continuità, nuove tariffe da domenica

Risparmi fino a 14 euro a biglietto. Ma sull’Alghero-Milano restano i vecchi prezzi più alti 
Alessandra Carta
Durante (Cgil): «Ora un cambio di passo». Ledda (Cisl): troppe criticità. Murru (Uil): serve personale

Sanità, la ricetta ancora non si trova

Confronto Regione-sindacati, fumata grigia. Todde. «Risultati incoraggianti 
Regole regionali travolte dalla Corte costituzionale: inutili le osservazioni dell’assessorato all’Ambiente

I pannelli riempiono il vuoto normativo

Villanova Truschedu, via libera dal Ministero a impianti fotovoltaici su 14 ettari di terreno 
Enrico Fresu
Violenza a scuola

La prof: «Non provo rabbia né paura»

L’insegnante accoltellata sta meglio e scrive agli alunni dall’ospedale 