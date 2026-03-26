Ma che “Fermento” 

A Nuoro la birra artigianale è protagonista di “C’è Fermento”, evento promosso da Confesercenti e dedicato alla crescita del comparto brassicolo sardo. Tra produttori, ricercatori e operatori del settore, la nuova puntata di “Autentico – il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi, esplora la fermentazione come processo che unisce scienza, cultura e identità. Dalla ricerca sulle biotecnologie alla filiera agricola locale, fino al ruolo dei pubblici esercizi, emerge una Sardegna che sperimenta e si evolve, trasformando la birra in uno strumento di valorizzazione territoriale e sviluppo economico. La regia è di Stefano Perra. Appuntamento alle 15.