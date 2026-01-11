VaiOnline
serie B maschile.
12 gennaio 2026 alle 00:13

L’Ussana vince e aggancia il secondo posto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Riparte la Serie B di calcio a 5 e le squadre sarde vivono un weekend dai risultati contrastanti. La San Sebastiano Ussana conferma la propria forza superando 5-2 l’Itar Futsal: dopo il gol subito, Monetto firma l’1-1, Saddi realizza il 2-1, Monetto segna ancora per il 3-1, prima che Atzeni e Loddo chiudano il conto, dimostrando solidità, organizzazione e maturità tattica.

Il Monastir subisce invece una dura sconfitta per 8-1 contro l’Argonese: dopo un primo tempo equilibrato con occasioni per Sirigu, Piredda e Podda, nella ripresa gli ospiti dilagano con le reti di Rota, Gabbiadini, Messina, Mounaissir e Gatti, mentre l’unica soddisfazione dei biancoblù arriva dal primo gol in prima squadra di Edoardo Sirigu.

L’Elmas ha osservato il turno di riposo e tornerà in campo nella prossima giornata pronto a riprendere la corsa e a difendere le proprie ambizioni.

Nel girone E le altre rappresentanti sarde completano il quadro: il Città di Cagliari pareggia 4-4 sul campo de La Pisana al termine di una gara intensa e combattuta, con le due reti di Tricarico, più Ruggiu e Matza che tengono viva la contesa fino all’ultimo secondo.

Il Villaspeciosa lotta ma cede 5-4 contro il Futsal Academy, nonostante la tripletta di Lai e il gol di Pilloni, dimostrando carattere, determinazione e spirito di squadra fino alla fine.

Tra vittorie, pareggi e sconfitte, le formazioni isolane confermano un campionato equilibrato e aperto, con ogni punto destinato a pesare fino all’ultima giornata, in attesa delle prossime sfide decisive. (lu. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 