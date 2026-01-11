L’Ussana vince e aggancia il secondo posto 

Riparte la Serie B di calcio a 5 e le squadre sarde vivono un weekend dai risultati contrastanti. La San Sebastiano Ussana conferma la propria forza superando 5-2 l’Itar Futsal: dopo il gol subito, Monetto firma l’1-1, Saddi realizza il 2-1, Monetto segna ancora per il 3-1, prima che Atzeni e Loddo chiudano il conto, dimostrando solidità, organizzazione e maturità tattica.

Il Monastir subisce invece una dura sconfitta per 8-1 contro l’Argonese: dopo un primo tempo equilibrato con occasioni per Sirigu, Piredda e Podda, nella ripresa gli ospiti dilagano con le reti di Rota, Gabbiadini, Messina, Mounaissir e Gatti, mentre l’unica soddisfazione dei biancoblù arriva dal primo gol in prima squadra di Edoardo Sirigu.

L’Elmas ha osservato il turno di riposo e tornerà in campo nella prossima giornata pronto a riprendere la corsa e a difendere le proprie ambizioni.

Nel girone E le altre rappresentanti sarde completano il quadro: il Città di Cagliari pareggia 4-4 sul campo de La Pisana al termine di una gara intensa e combattuta, con le due reti di Tricarico, più Ruggiu e Matza che tengono viva la contesa fino all’ultimo secondo.

Il Villaspeciosa lotta ma cede 5-4 contro il Futsal Academy, nonostante la tripletta di Lai e il gol di Pilloni, dimostrando carattere, determinazione e spirito di squadra fino alla fine.

Tra vittorie, pareggi e sconfitte, le formazioni isolane confermano un campionato equilibrato e aperto, con ogni punto destinato a pesare fino all’ultima giornata, in attesa delle prossime sfide decisive. (lu. b.)

