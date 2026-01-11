VaiOnline
Al Martinez.
12 gennaio 2026 alle 00:14

l’uri continua la scalata, il villasimius è sempre più giù 

Atletico Uri 1

Villasimius 0

Atletico Uri (4-4-1-1) : Atzeni, Ravot (22’ st Dore), Lintas, (45’ st Marini), Canavessio, Fabio Scanu (29’ st Monti), Iacob, Federico Piga, Leomanni, Basciu (13’ st Arnaudo), Luigi Scanu (33’ st Lubrano), Ricci. In panchina Cherchi, Meloni, Lambroni, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.
Villasimius (4-3-3) : Forzati, Kiwobo, Garau (22’ st Muzzo), Cruz (17’ st Caferri), Cannas, Beugre, Zedda (17’ st Saba), Marras (17’ st Mastropietro), Loi, Isaia, Graziano. In panchina Gonzales, Concas, Sinha Filho, Cogoni. Allenatore Sebastiano Pinna.
Arbitro : Daniele Gippetto di Reggio Emilia.
Rete : 10’ st Fabio Scanu.


Uri. Una rete di Fabio Scanu in avvio di ripresa decide la sfida del Ninetto Martinez, con i padroni di casa dell’Atletico Uri che battono 1-0 un combattivo Villasimius.

In avvio di match Ricci tocca per l’accorrente Basciu, che chiama subito Forzati a una respinta non semplice. Nella seconda parte del tempo è Atzeni a rispondere presente prima sulla conclusione dai 18 metri di Isaia e poi sullo spiovente di prima intenzione di Loi. Al 55’ arriva la rete che decide il match: Fabio Scanu riceve palla sulla sinistra, entra in area e batte Forzati con un preciso diagonale.

Otto minuti dopo ci prova Ricci ma Forzati risponde con i pugni. Al 65’ il solito Scanu recupera un buon pallone, riparte e scaglia una conclusione mancina che sfiora il palo. In chiusura buona occasione per Arnaudo, ma Forzati dice di no.

