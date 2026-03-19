L’Università apre le porte ai suoi gioielli 

Un viaggio tra archivi, collezioni e strutture di grande valore. Un’occasione per visitare alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio scientifico e culturale di Cagliari. Tra questi, l’Orto botanico o la raccolta delle cere anatomiche del Susini. Ma anche il laboratorio di paleontologia, fino ai suggestivi musei scientifici. Per tutta la giornata di oggi, da mattina a sera, in occasione della giornata nazionale delle università, anche l’ateneo cagliaritano apre le porte alla città in occasione di “Università svelate”.

L’iniziativa, promossa dalla Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, per rafforzare il rapporto tra università, città e comunità, rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il patrimonio culturale dell’ateneo e il lavoro di ricerca che si svolge nei suoi musei, nei laboratori e nelle strutture scientifiche.

La giornata si concluderà alle 16.30 al Muacc, il Museo universitario per le arti e le culture contemporanee, con la chiusura della tappa cagliaritana della mostra “Art and Science across Italy”, progetto nazionale che mette in dialogo arte e scienza coinvolgendo studenti, ricercatori e artisti.

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