VaiOnline
L’iniziativa.
20 marzo 2026 alle 00:36

L’Università apre le porte ai suoi gioielli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un viaggio tra archivi, collezioni e strutture di grande valore. Un’occasione per visitare alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio scientifico e culturale di Cagliari. Tra questi, l’Orto botanico o la raccolta delle cere anatomiche del Susini. Ma anche il laboratorio di paleontologia, fino ai suggestivi musei scientifici. Per tutta la giornata di oggi, da mattina a sera, in occasione della giornata nazionale delle università, anche l’ateneo cagliaritano apre le porte alla città in occasione di “Università svelate”.

L’iniziativa, promossa dalla Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, per rafforzare il rapporto tra università, città e comunità, rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il patrimonio culturale dell’ateneo e il lavoro di ricerca che si svolge nei suoi musei, nei laboratori e nelle strutture scientifiche.

La giornata si concluderà alle 16.30 al Muacc, il Museo universitario per le arti e le culture contemporanee, con la chiusura della tappa cagliaritana della mostra “Art and Science across Italy”, progetto nazionale che mette in dialogo arte e scienza coinvolgendo studenti, ricercatori e artisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Via le accise, giù i prezzi Ma durerà solo 20 giorni

Benzina poco sopra 1,50 euro, diesel sotto 1,80 E nei distributori si tornano a vedere auto in fila 
Marco Noce
il lutto

Addio a Bossi, l’inventore del Nord

Morto a 84 anni il fondatore della Lega: le lotte per la Padania, il legame con Berlusconi 
Al via il ricorso alla Corte costituzionale. Gli assessori Cani e Spanedda: «Svuotate le competenze locali»

Aree idonee, impugnata la legge nazionale

Todde replica alla premier: «Sull’eolico off shore il Governo è contraddittorio» 
Lorenzo Piras
Carceri

Mafiosi in Sardegna,  il nodo del personale: «Sicurezza a rischio»

Ieri la festa della polizia penitenziaria Il provveditore Arena: «Sfida difficile» 
Umberto Zedda