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26 maggio 2026 alle 00:18

L’ultima convocazione da giocatore rossoblù per Palestra in azzurro 

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C’è anche Marco Palestra (è l’ultima chiamata da giocatore del Cagliari) tra i ventiquattro calciatori convocati dal ct temporaneo Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia.

Linea verde

Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva: nel gruppo ci sono quattro ragazzi classe 2008, tre 2006, sette 2005 e nove 2004 per un’età media di 20 anni e 6 mesi. Oltre a Gianluigi Donnarumma - guida di questa finestra internazionale - sono già nel giro della Nazionale maggiore anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. Gli azzurri - tra cui sono presenti ben tre giocatori del Borussia Dortmund - si raduneranno a Coverciano giovedì prossimo.

La lista

Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund). Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC). All’elenco dei convocati si aggiungono Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che parteciperanno alla preparazione delle amichevoli da giovedì 28 a domenica 31 maggio.

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