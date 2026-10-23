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Brasile al voto
24 ottobre 2026 alle 00:46

Lula rimonta nei sondaggi e vede l’impresa 

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San Paolo. Lula sembra a un passo da un miracolo politico: alla vigilia del ballottaggio ha raggiunto in rimonta Flavio Bolsonaro, che partiva favoritissimo, e il voto di domani probabilmente sarà deciso da un pugno di voti. Ieri la rilevazione più credibile, quella di Datafolha, sanciva che l’anziano presidente uscente ha ormai appaiato lo sfidante su 50% a 50% nelle intenzioni di voto. Mai nella storia brasiliana un candidato sconfitto al primo turno è stato eletto presidente e la notte del 4 ottobre, surclassato dal figlio del suo predecessore Jair Bolsonaro, Lula era apparso stanco, sconfitto, afono. Era rimasto indietro di oltre 2 milioni di voti, 47% a 45%, e gli altri candidati esclusi, tutti di centrodestra, avevano ottenuto insieme oltre 9 milioni di voti. Una montagna che però è riuscito a scalare con la mobilitazione delle piazze, con l’approvazione della settimana corta e di tanti sussidi ai più poveri. Ma soprattutto con la spinta della rete. È stato «l’esercito di Lula» - il canale WhatsApp con oltre 8 milioni di contatti - a dare una sveglia alla campagna. Con lo slogan “Bora Virar” (“dai che rimontiamo”) Lula, 81 anni il 27 ottobre, è riuscito a riaprire i giochi. Proprio su questo canale, e sui tentativi della destra di zittirlo, si consuma l’ultima polemica: il presidente del tribunale Elettorale, Kassio Nunes Marques, giovedì aveva escluso ogni cambio di regole in corsa. Ora ha cambiato idea: ha annunciato di aver chiesto una relazione a Meta, facendo capire che valuterà ogni sanzione ove emergessero violazioni. Sullo sfondo lo scontro che lo staff di Lula ha avuto con Meta, casa madre di Facebook e Instagram, che aveva interrotto per qualche ora il flusso degli account progressisti.

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