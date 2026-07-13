VaiOnline
A San Paolo.
14 luglio 2026 alle 00:14

Lula ironizza e critica il Brasile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ironizzato sul rientro della nazionale verde-oro dopo l’eliminazione ai Mondiali, criticando il fatto che, dei 26 convocati, soltanto il difensore Danilo sia tornato in Brasile con il volo ufficiale della Selecao. «Che vergogna. Se avessero vinto, sarebbero stati tutti qui a ballare», ha detto tra le risate dei presenti a San Paolo, riferendosi alla scelta degli altri giocatori di non rientrare con la squadra e partire per le vacanze. Il capo dello Stato ha quindi rivolto una battuta al ct, Carlo Ancelotti, raccontando di avergli suggerito di ingaggiare un robot sviluppato da ricercatori brasiliani. «Il ragazzo ha costruito un robot aggressivo, sembrava Mbappé, sembrava Haaland. Ho detto ad Ancelotti: se vuole assumerlo, lo faccia, perché farà vincere al Brasile la Coppa del Mondo», ha scherzato Lula.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 