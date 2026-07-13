Lula ironizza e critica il Brasile 

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ironizzato sul rientro della nazionale verde-oro dopo l’eliminazione ai Mondiali, criticando il fatto che, dei 26 convocati, soltanto il difensore Danilo sia tornato in Brasile con il volo ufficiale della Selecao. «Che vergogna. Se avessero vinto, sarebbero stati tutti qui a ballare», ha detto tra le risate dei presenti a San Paolo, riferendosi alla scelta degli altri giocatori di non rientrare con la squadra e partire per le vacanze. Il capo dello Stato ha quindi rivolto una battuta al ct, Carlo Ancelotti, raccontando di avergli suggerito di ingaggiare un robot sviluppato da ricercatori brasiliani. «Il ragazzo ha costruito un robot aggressivo, sembrava Mbappé, sembrava Haaland. Ho detto ad Ancelotti: se vuole assumerlo, lo faccia, perché farà vincere al Brasile la Coppa del Mondo», ha scherzato Lula.

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