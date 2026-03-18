VaiOnline
San Gavino.
19 marzo 2026 alle 00:29

L’Ufficio per l’impiego riaprirà nella vecchia stazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da settimane l’ufficio del lavoro di San Gavino, in via Montevecchio, è chiuso e non sono mancati i disagi per i cittadini: nessuna comunicazione è stata data sulla collocazione provvisoria, ora fissata nella zona industriale di Villacidro.

Per questo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza, discussa in Consiglio comunale: «Viste le numerose lamentele degli utenti, abbiamo chiesto informazioni sullo spostamento di questi uffici che si trovano da anni nella sede di via Montevecchio, messa a disposizione dal Comune, in modo che questo servizio non venisse trasferito in altri Comuni del Medio Campidano. Già dal 15 settembre scorso abbiamo chiesto informazioni in merito e l’amministrazione ci aveva assicurato un interessamento al fine di trovare un locale adatto nei vari immobili disponibili nel paese, ma non ci è stata data una risposta».

La replica del sindaco Stefano Altea: «Gli uffici per l’impiego torneranno a San Gavino in parte dei locali della vecchia stazione rimessi a nuovo». Lì ha sede anche l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”. I locali sono in comodato d’uso gratuito al Comune, da Rfi, per trent’anni. Il tracciato della vecchia ferrovia aspetta una valorizzazione concreta da oltre 18 anni: l’ultimo treno è passato nel 2007. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Non fate morire l’agricoltura»

l R. Carta, Murgia
Il Conflitto

Carburanti, il Governo taglia le accise: via libera allo sconto di 20 centesimi

Stanziato mezzo miliardo: l’obiettivo è calmierare i prezzi per venti giorni Ok al credito d’imposta per le imprese e a maggiori poteri del Garante 
La protesta

Traffico, mattinata da incubo Auto e bus in fila in via Roma

La manifestazione ha paralizzato il centro di Cagliari Lato portici chiuso, viabilità dirottata sul lungomare 
Roberto Carta
Le parole della premier sull’eolico in mare rilanciano il dibattito. FI: «Basta costi in più per le famiglie»

Stop all’off shore, nell’Isola cambia il vento

FdI: no alla speculazione selvaggia. La maggioranza: dal Governo promesse non mantenute 
Lorenzo Piras
Oltre 4mila bambini senza assistenza nel territorio

Oristano apripista in Sardegna con i primi Ascop

Ambulatori straordinari per minori: arrivano due pediatri in pensione 
Valeria Pinna
Il processo

Raduano: «Ho pagato la mia fuga con un omicidio»

Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padru. In Corsica l’uccisione di un malavitoso locale 
Fabio Ledda