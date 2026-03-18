L’Ufficio per l’impiego riaprirà nella vecchia stazione 

Da settimane l’ufficio del lavoro di San Gavino, in via Montevecchio, è chiuso e non sono mancati i disagi per i cittadini: nessuna comunicazione è stata data sulla collocazione provvisoria, ora fissata nella zona industriale di Villacidro.

Per questo i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Ennas, Bebo Casu, Nicola Orrù, Silvia Mamusa ed Emanuela Cruccu hanno presentato un’interpellanza, discussa in Consiglio comunale: «Viste le numerose lamentele degli utenti, abbiamo chiesto informazioni sullo spostamento di questi uffici che si trovano da anni nella sede di via Montevecchio, messa a disposizione dal Comune, in modo che questo servizio non venisse trasferito in altri Comuni del Medio Campidano. Già dal 15 settembre scorso abbiamo chiesto informazioni in merito e l’amministrazione ci aveva assicurato un interessamento al fine di trovare un locale adatto nei vari immobili disponibili nel paese, ma non ci è stata data una risposta».

La replica del sindaco Stefano Altea: «Gli uffici per l’impiego torneranno a San Gavino in parte dei locali della vecchia stazione rimessi a nuovo». Lì ha sede anche l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”. I locali sono in comodato d’uso gratuito al Comune, da Rfi, per trent’anni. Il tracciato della vecchia ferrovia aspetta una valorizzazione concreta da oltre 18 anni: l’ultimo treno è passato nel 2007. (g. pit.)

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