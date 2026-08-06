L’ufficio info va in vacanza fino al 19 agosto 

Il programma nazionale “Equità nella salute”, nato durante il Covid, va in vacanza. In città si ferma: chiuso da ieri e fino al 19 agosto. Il servizio era stato attivato per intervenire «e rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso, anche nell’ottica di sviluppare un’azione di sistema e di capacitazione dei sistemi sanitari regionali». Così è illustrato nel sito del ministero della Salute con l’obiettivo di sopperire dove sono minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti dai Lea, i livelli essenziali di assistenza: per il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione è necessario che i servizi sanitari garantiscano sia qualità delle prestazioni erogate, sia che l’organizzazione sanitaria includa attivamente le fasce più vulnerabili della popolazione, che subiscono più frequentemente e gravemente gli effetti delle barriere di accesso economiche, sociali e culturali. Ora a Nuoro il Pnes va in vacanza. Con una nota sul sito l’Asl di Nuoro annuncia la chiusura per 13 giorni: «l’ufficio Pnes (Programma Nazionale Equità nella Salute) dedicato alle informazioni e prenotazioni delle visite presso la Casa di comunità San Francesco resterà chiuso dal 6 al 19 agosto. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 20 agosto».

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