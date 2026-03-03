Lotta ai tumori, premio al Policlinico 

“Ambasciatore in rosa di Komen Italia” per il suo ruolo come protagonista nella diffusione e per il supporto dei progetti dedicati alla prevenzione per il tumore del seno. Questo il riconoscimento ottenuto dal chirurgo Massimo Dessena, direttore della Senologia chirurgica del Policlinico Duilio Casula. Alla cerimonia, che si è svolta nella Sala della Regina di Montecitorio, sono intervenuti Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, e Laura Mattarella, presidente della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, evento simbolo di Komen Italia.

«Il carcinoma mammario», dice Dessena «nel 2024 ha registrato 1.600 nuovi casi nell’isola. Le pazienti in cura al Policlinico hanno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato, che le guida dalla diagnosi alla cura con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato con la minima aggressività terapeutica».

