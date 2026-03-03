VaiOnline
Il riconoscimento.
04 marzo 2026 alle 00:18

Lotta ai tumori, premio al Policlinico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Ambasciatore in rosa di Komen Italia” per il suo ruolo come protagonista nella diffusione e per il supporto dei progetti dedicati alla prevenzione per il tumore del seno. Questo il riconoscimento ottenuto dal chirurgo Massimo Dessena, direttore della Senologia chirurgica del Policlinico Duilio Casula. Alla cerimonia, che si è svolta nella Sala della Regina di Montecitorio, sono intervenuti Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, e Laura Mattarella, presidente della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, evento simbolo di Komen Italia.

«Il carcinoma mammario», dice Dessena «nel 2024 ha registrato 1.600 nuovi casi nell’isola. Le pazienti in cura al Policlinico hanno un percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato, che le guida dalla diagnosi alla cura con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato con la minima aggressività terapeutica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

La guerra all’Iran infiamma i prezzi

E sotto le bombe americane e di Israele, a Teheran eletto come Guida Suprema il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba 
Il conflitto

I sardi bloccati a Dubai sognano un volo per casa

Tre studentesse già rientrate nell’Isola, crocieristi e turisti in attesa di comunicazioni 
Maurizio Pilloni Giovanni G. Scanu
Il conflitto

È già allarme prezzi: «Stangata in arrivo»

Gas e petrolio ai massimi dal 2022 Nell’Isola previsti rincari fino a 200 euro 
Luca Mascia
In Gallura è emergenza: non bastano i medici, restano aperti Olbia e La Maddalena

Pronto soccorso, Tempio chiude

Situazione sempre più difficile dopo l’addio dei “gettonisti” 
Andrea Busia
Presentata a Palazzo Bacaredda la mozione anti-speculazioni: il sindaco di Cagliari è favorevole, martedì il voto

Zedda: «La Pratobello doveva essere approvata già da diverso tempo»

Al via le audizioni alla Regione I comitati: «Sia un dibattito serio»  
Lorenzo Piras