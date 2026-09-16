L’Ossese raggiunta dal Trastevere nei minuti finali 

OSSESE 1

TRASTEVERE 1

Ossese (3-5-2) : Forzati, Fois (35’ st Sara), Idda, Di Pietro, Tuseddu, Tesio (29’ st Cabrera), Nurra (32’ st Gueli), Mainardi, Mura (12’ st Alberti), Tapparello, Bolzicco (12’ st Fancellu). In panchina Petricciuolo, Luiu, Mamia, Fidanza. Allenatore Cotroneo.

Trastevere (4-2-3-1) : Della Rocca, Petrucci, Ciucci, Giordani, R. Iacoponi, Miola (26’ st Falillò), D. Iacoponi, Vacca (12’ st Scaffidi), Lilli (17’ st Icardi), Crescenzo, Morano (22’ st Daisaldi). In panchina Semprini, Malvestuto, Macerata, Celli, Pacelli. Allenatore Tajarol.

Arbitro : Tomei di Sapri.

Reti : nella ripresa 11’ Tapparello, 39’ Scaffidi.

Note : ammoniti Di Pietro, Mura, Idda, Miola; recupero 2’ pt-4’ st.

Ossi. Fino a 6’ dalla fine l’Ossese è stata da sola in testa del Girone G di Serie D, a punteggio pieno. Poi il Trastevere l’ha ripresa in campo e in classifica, condividendo il primato (7 punti) con lei, la Paganese e la Sarnese. Chiamatele emozioni e, forse, piccole consapevolezze di non essere una semplice neopromossa. A un primo tempo iniziato con due tentativi di Crescenzo (al 5’ si supera Forzati) e di Vacca (al 18’ manda alto un cut back) e concluso per i bianconeri in crescendo, col palleggio, viene fuori una ripresa tutta pepe. È Tapparello, con una girata mancina, a stappare la gara al 56’ innescato da un attacco diretto di Di Pietro. Tajarol corre subito ai ripari e, dalla panchina, pesca l’asso vincente Scaffidi che sfiora il pari al 69’ e lo trova all’84’ d’interno destro.

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