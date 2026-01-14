VaiOnline
Sant’Avendrace.
15 gennaio 2026 alle 00:35

L’oratorio diventa associazione per rilanciare il rione 

Un’associazione per ridare entusiasmo al quartiere di Sant’Avendrace. Da giorni la parrocchia ha aperto le iscrizioni all’Oratorio Sant’Avendrace, nato dal desiderio di ridare centralità e vitalità al rione. «Era un progetto a cui teneva molto anche don Alessandro Simula. Appena abbiamo intravisto uno spiraglio, abbiamo coinvolto una dozzina di persone e deciso di registrarci come associazione», spiega il presidente Antonio Vanali.
Il pensiero corre al passato, quando il cortile dell’oratorio era animato da attività ludico-sportive e da famiglie che si ritrovavano nel giardino. «Tempo fa il cortile era luogo di aggregazione: c’erano le panchine, le mamme portavano i bambini a giocare anche utilizzando le biciclette», sottolinea il presidente. «Pensiamo alla valorizzazione dei beni culturali, al culto del patrono Sant’Avendrace e alla vita culturale del quartiere. Non nasciamo per scopi esclusivamente ecclesiastici: siamo aperti a tutte le possibilità che la società e il territorio ci offrono. L’associazione è aperta a tutti. Non è riservata solo ai parrocchiani. L’idea è riportare questo spazio a essere ciò che era: un riferimento per tante persone».
Don Simula, parroco di Sant’Avendrace, sottolinea come la neonata associazione possa essere un’occasione per la comunità: «Il quartiere soffre da tempo di una perdita di identità, tra gli anni ‘80 e inizio 2000 era un motore ricco di iniziative. Il quartiere ha bisogno di risvegliarsi dalla sua decadenza e diventare un’occasione di nuove possibilità. Siamo pieni di siti archeologici proprio perché la città è nata qui. Il mio è un caldo invito a partecipare. Si parla sempre e troppo dei problemi del rione: questa è un’occasione per poter contribuire e fare qualcosa».

