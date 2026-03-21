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Tortolì
22 marzo 2026 alle 00:30

L’opposizione: «Cartelle da rottamare» 

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I consiglieri d’opposizione Filippo Cherchi, Tiziana Mameli e Franco Pili chiedono che il Consiglio comunale di Tortolì adotti gli atti necessari affinché l'ente aderisca alla cosiddetta “rottamazione quinquies”. La richiesta è contenuta in una nota inviata al sindaco, al presidente del Consiglio, all’assessore competente e agli uffici finanziari. Come scrivono i firmatari, «la normativa nazionale consente agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi, permettendo ai cittadini di regolarizzare i debiti con condizioni più sostenibili, riducendo sanzioni e interessi».

Secondo la minoranza, l’adesione rappresenterebbe «un’opportunità per sostenere famiglie e attività economiche, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione e migliorare la riscossione, riducendo il contenzioso». I consiglieri chiedono quindi di avviare un confronto in Consiglio comunale per valutarne modalità e benefici nell’interesse della comunità. (

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