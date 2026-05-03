Lo sporting in semifinale 

L’ultima giornata della seconda fase degli Over ha emesso i verdetti per definire le quattro semifinaliste, che si contenderanno il titolo di categoria. Alla Muppet non è bastato il 2-1 sul Bar Dessì per agganciare le semifinali, alle quali non parteciperà nemmeno l’Aiace, nonostante il 3-1 sulla Neri Antiquariato Barracca Manna, firmato da Podda, Medda e Collu. L’ultimo posto utile se lo prende lo Sporting Diddo’s, che con Farci (tris) e Cocco batte la capolista De Amicis. Ha riposato l’altra leader Medilav.

Giochi aperti

Nei Master si è disputata la seconda giornata dei playoff: nel girone A la Thermomax riscatta la batosta dell’esordio e batte 2-0 il Deximu (ancora a zero punti). Is Cortes-Kalagonis di stasera completa il turno per decidere la testa del girone. Nel girone B la vetta è del Santiago, che replica la vittoria dell’esordio (3-2 con la Muppet): con la Stella Rossa Villacidro termina 2-0. Domani invece la Muppet cerca il riscatto con la Fedele Lecis, che nel posticipo del primo turno di lunedì scorso si è imposto per 2-1 sulla Stella Rossa Villacidro, grazie alle reti di Cabras e Melis (dal dischetto). Gli Ultra hanno già dato il via agli spareggi la settimana scorsa, con i posticipi del girone A: la Fly Divani, leader della prima fase, ha vinto di misura contro il Cagliari 2020, mentre si è risolta a reti bianche la sfida tra Calasetta e Colonial Fruits. Il secondo turno giocato sabato lancia il Calasetta (5-0 sul Cagliari 2020) in attesa del posticipo di stasera tra Fly Divani e Colonial Fruits. Per il girone B invece martedì scorso Pgs Audax Frutti d’Oro e Libertas Barumini hanno esordito con un pari (2-2): di Lampis e Rossi (su rigore) le reti dei capoterresi, Pilia e Atzei a segno invece per gli ospiti. Con un successo per 4-2 il Brancaleone si è imposto sulla Cra RS Mediterranea/Ulisse. Sabato per la seconda giornata Lampis e Astolfi portano in vetta la Pgs Audax Frutti d’Oro (2-0 sul Brancaleone), assieme alla Libertas Barumini, che regola 3-1 la Mediterranea/Ulisse, sempre con Pilia e Atzei sugli scudi. L’ultimo turno del weekend prossimo deciderà la griglia delle semifinaliste che si giocheranno il titolo.

Playoff

Comincia stasera invece con i quarti di finale la seconda fase dei Senior. Il Deximu sfida Gli Incisivi, mentre la Cra Regione Sardegna se la vedrà con l’Orrolese. Domani sarà la volta di De Amicis-Maracalagonis e I Love Pizza Monserrato-Serbariu.

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