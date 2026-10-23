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Automobilismo.
24 ottobre 2026 alle 00:42

Lo Slalom di Dorgali decide il campionato sardo 

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È tempo di verdetti per la Coppa Zona 2 e il Campionato Regionale Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport. E a emetterli sarà l’ultimo e decisivo round della stagione, l’11° Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria), organizzato da Autosport Dorgali. Oggi pomeriggio, a Cala Gonone, le verifiche. Dalle 9 di domani, il percorso di 4 km disegnato lungo la Strada Provinciale 26 (dal km 4,700 al km 0,700, verrà chiuso al traffico dalle 7) e allestito con 13 postazioni di birilli, ospiterà prima la manche di ricognizione, poi le 3 di gara e decreterà i campioni 2026. A decidere l’assoluta sarà il duello tra il dorgalese Paolo Piras, che su Formula Gloria proverà a sfruttare “il fattore campo” correndo in casa, e l’algherese Roberto Idili, che al volante del prototipo I.R. Sport cercherà di bissare il titolo 2025. Nel lungo elenco iscritti, che conta ben 93 nomi, ci sono anche il vincitore di 5 edizioni precedenti, Enea Carta (Radical Prosport) e gli alfieri dei vari gruppi, compresi i più nutriti: E1 Italia (19), N (18) e Slalom (15). Grande attesa per l’ospite d’onore, il funambolico Paolo Diana su Fiat 131 Racing.

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