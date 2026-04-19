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Monte Mixi.
20 aprile 2026 alle 00:12

Lo skatepark è realtà, oggi l’inaugurazione 

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Il grande giorno è arrivato. Oggi, dopo venti anni di attesa, verrà ufficialmente inaugurato il nuovo skatepark in via Pessagno, nel quartiere di Monte Mixi. L’appuntamento è alle 10,30 nel nuovissimo impianto, che diventerà la nuova casa dei tanti appassionati non solo di skate ma anche di altre discipline sportive amatissime soprattutto dai giovani.

L’annuncio è stato dato la scorsa settimana dall’amministrazione comunale, al termine di un cantiere durato oltre un anno e mezzo. Il progetto, finanziato con risorse comunali (700mila euro), rientra nell’ambito dell'operazione “Grande villaggio sportivo Monte Mixi”, cofinanziata dal programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020.

L’impianto sarà riservato all’utilizzo con skateboard, biciclette Bmx, pattini a rotelle e rollerblade. All’inaugurazione sono attesi il sindaco Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e il presidente della Commissione Sport Michele Boero.

Nelle scorse settimane il Consiglio comunale ha già approvato il regolamento per il suo utilizzo, per cui ora l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e i suoi dirigenti dovranno decidere chi e come gestirà il complesso. L’ipotesi più accreditata è quella di un affidamento provvisorio di un anno a un’associazione che si occuperà della custodia e della manutenzione. Tutti dettagli che probabilmente saranno svelati oggi. Ai cagliaritani però importa soprattutto che il sogno di uno skatepark è finalmente diventato realtà.

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