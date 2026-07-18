Lo scontro tra i falchi e le tre colombe che guidano Teheran 

Teheran. I falchi di Teheran guardano sempre con maggiore sospetto le tre colombe che guidano l’Iran. Le fazioni più radicali temono che il presidente Masoud Pezeshkian - insieme al ministro degli Esteri Abbas Araghchi e al numero uno del Parlamento iraniano, nonché caponegoziatore, Mohammad Ghalibaf - stiano orchestrando un “golpe bianco”. Mentre la nuova Guida Suprema sembrerebbe fuori gioco, costretta a restare nell’ombra per timore di essere ucciso o, come molti ipotizzano, perché incapace di governare dopo le ferite subite nell’attacco in cui morì il padre, l’ayatollah Ali Khamenei.

Gli irriducibili - sostiene la Cnn citando fonti di Teheran - temono che la “triade” che rappresenta il volto pubblico dell’Iran stia complottando per consolidare il proprio potere. E abbia raggiunto l’accordo con Washington solo per avere più margini di azione e arrivare a sospendere il Parlamento, disobbedendo agli ordini di Mojtaba e tentando di disperdere le manifestazioni notturne di piazza dove la voce degli integralisti si fa sentire. La prova di questa frattura - si spiega - sarebbe l’accoglienza riservata a Pezeshkian e Araghchi al funerale di Khamenei padre. Se infatti alcuni dei partecipanti hanno intonato «morte al compromesso» mentre passava il presidente, al ministro degli Esteri è andata pure peggio, costretto a fuggire dopo che una folla l’ha preso a sassate accusandolo di essere un «traditore venduto». Il funerale stesso di Khamenei si è trasformato in una prova di forza per gli intransigenti che chiedono vendetta e non vogliono l’accordo con gli Usa. Una prova che per ora sembrano aver vinto, visto che la tregua del Memorandum di Islamabad sembra essere definitivamente naufragata.

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