Lo scienziato del Covid sotto accusa per oltraggio al Congresso 

Washington. Anthony Fauci ha invocato in modo inappropriato il quinto emendamento della Costituzione americana, quello contro l’autoincriminazione, per ben 111 volte. Sulla base di queste argomentazioni, la Commissione per la Sicurezza interna del Senato ha votato dichiarando colpevole di oltraggio al Congresso l’ex zar Usa nella lotta al Covid, a causa del ripetuto rifiuto di rispondere alle domande sull’origine della pandemia durante la testimonianza resa alla stessa commissione. «Dichiarare un testimone in stato di oltraggio è una questione seria e dovrebbe accadere raramente», ha affermato Rand Paul, il presidente della commissione. «Tuttavia, il potere di contestare l’oltraggio esiste proprio per circostanze come questa», ha rincarato il senatore repubblicano, protagonista da anni di un durissimo e aspro scontro con Fauci.

La commissione, a maggioranza Gop, ha dato il via libera con 8 voti favorevoli e 7 contrari, tutti democratici, inclusi due espressi per delega. Malgrado il passaggio successivo preveda di solito un voto in aula al Senato, Paul ha preannunciato la trasmissione diretta della risoluzione al Dipartimento di Giustizia perché faccia le sue valutazioni sull’avvio dell’indagine penale. Prima dell’audizione della scorsa settimana, Paul, laurea in medicina e che da anni accusa Fauci di aver fuorviato l’opinione pubblica sull’origine dell’epidemia, aveva reso pubblici oltre 1.000 documenti dal diario dell’epidemiologo durante il periodo in cui era consulente del governo per il Covid.19. Un colpo basso, secondo Fauci che aveva sostenuto nella dichiarazione davanti alla commissione di ritenere che Paul avesse una «evidente ossessione nel chiedere» la sua incriminazione.

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