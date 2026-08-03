VaiOnline
Sinnai.
04 agosto 2026 alle 00:18

Lo schianto fatale dopo i saluti ai parenti 

Natalina Lugas è morta mentre tornava nella casa di Quartu col marito  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva essere solo una domenica di svago per Natalina Lugas, 71 anni, originaria di Macomer, e per il marito Salvatore Tolu, 78 anni. Arrivata a Burcei, paese natale dell’uomo, la coppia si è trattenuta a cena (una pizza) per poi rimettersi in viaggio verso la loro casa di Quartu a bordo di una Peugeot.

Poco dopo sulla vecchia Orientale Sarda, all’altezza di Burranca in territorio di Sinnai, la tragedia: lo scontro frontale con un’altra macchina che proveniva in senso opposto. L’utilitaria guidata da Tolu è uscita di strada, l’altro veicolo è rimasto fermo al centro della carreggiata. Un incidente terribile che ha visto il coinvolgimento anche di una terza vettura. L’uomo è rimasto gravemente ferito alle gambe ed è stato trasportato d’urgenza e ricoverato in ospedale a Cagliari per le diverse fratture; per la donna invece non c’è stato nulla da fare, l’impatto le è stato fatale.

Indagini

Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto poco dopo le 22,30 di domenica. In breve tempo la strada è stata invasa dalle ambulanze e mezzi di Vigili del fuoco e Polizia stradale. La salma della vittima è stata recuperata e messa a disposizione della famiglia per il funerale, le tre auto coinvolte nello schianto sono state sequestrate. Oltre a Tolu sono finiti al Pronto soccorso altri tre giovani, feriti ma in condizioni non preoccupanti. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia stradale, che dovrà risalire anche alle eventuali responsabilità.

A Quartu

La coppia, molto conosciuta, abitava a Quartu nel quartiere “Pirastu”. Frequenti le trasferte a Burcei per lo stretto legame che Tolu, pensionato Enel, ha sempre tenuto col suo paese d’origine e coi familiari dopo il matrimonio felice la moglie, casalinga.

Grande il cordoglio nel paese. «Con profondo dolore», ha scritto il sindaco Marcello Malloru, «l’amministrazione comunale apprende la notizia del tragico incidente. La vittima è moglie di un nostro concittadino. In questo momento di immenso dolore esprimiamo alla famiglia, ai parenti e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità burcerese. Si ribadisce con forza la richiesta già inoltrata all’Anas di intervenire con urgenza con opere di messa in sicurezza della strada: più segnaletica, barriere, illuminazione e interventi strutturali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 