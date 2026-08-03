Lo schianto fatale dopo i saluti ai parenti 

Doveva essere solo una domenica di svago per Natalina Lugas, 71 anni, originaria di Macomer, e per il marito Salvatore Tolu, 78 anni. Arrivata a Burcei, paese natale dell’uomo, la coppia si è trattenuta a cena (una pizza) per poi rimettersi in viaggio verso la loro casa di Quartu a bordo di una Peugeot.

Poco dopo sulla vecchia Orientale Sarda, all’altezza di Burranca in territorio di Sinnai, la tragedia: lo scontro frontale con un’altra macchina che proveniva in senso opposto. L’utilitaria guidata da Tolu è uscita di strada, l’altro veicolo è rimasto fermo al centro della carreggiata. Un incidente terribile che ha visto il coinvolgimento anche di una terza vettura. L’uomo è rimasto gravemente ferito alle gambe ed è stato trasportato d’urgenza e ricoverato in ospedale a Cagliari per le diverse fratture; per la donna invece non c’è stato nulla da fare, l’impatto le è stato fatale.

Indagini

Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto poco dopo le 22,30 di domenica. In breve tempo la strada è stata invasa dalle ambulanze e mezzi di Vigili del fuoco e Polizia stradale. La salma della vittima è stata recuperata e messa a disposizione della famiglia per il funerale, le tre auto coinvolte nello schianto sono state sequestrate. Oltre a Tolu sono finiti al Pronto soccorso altri tre giovani, feriti ma in condizioni non preoccupanti. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia stradale, che dovrà risalire anche alle eventuali responsabilità.

A Quartu

La coppia, molto conosciuta, abitava a Quartu nel quartiere “Pirastu”. Frequenti le trasferte a Burcei per lo stretto legame che Tolu, pensionato Enel, ha sempre tenuto col suo paese d’origine e coi familiari dopo il matrimonio felice la moglie, casalinga.

Grande il cordoglio nel paese. «Con profondo dolore», ha scritto il sindaco Marcello Malloru, «l’amministrazione comunale apprende la notizia del tragico incidente. La vittima è moglie di un nostro concittadino. In questo momento di immenso dolore esprimiamo alla famiglia, ai parenti e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità burcerese. Si ribadisce con forza la richiesta già inoltrata all’Anas di intervenire con urgenza con opere di messa in sicurezza della strada: più segnaletica, barriere, illuminazione e interventi strutturali».

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