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Olbia.
04 agosto 2026 alle 00:16

Lite e coltellate, un giovane ferito 

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Ennesima aggressione nella terra di nessuno, l’area intorno alla basilica di San Simplicio ormai sottratta alla legalità e priva degli standard minimi di sicurezza. In una sequenza di fatti che deve essere ancora accertata, due persone hanno dato vita, poco dopo le 19 di ieri, a una sanguinosa resa dei conti inizia probabilmente in piazza San Simplicio, culminata con un accoltellamento in via Vittorio Veneto e conclusa nei pressi della basilica con l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. Un giovane di nazionalità sudanese sarebbe stato inseguito e poi accoltellato. La vittima ha barcollato sanguinante davanti a diversi testimoni atterriti, il giovane è stato colpito con un grande coltellaccio al collo, al petto, all’addome e al viso. Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, ha prestato i primi soccorsi e poi il ragazzo è stato trasferito nel Pronto Soccorso di Olbia. In serata il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le forze dell’ordine hanno fermato e identificato un altro giovane, un nordafricano, anche lui ferito, ritenuto il responsabile dell’aggressione. La Procura di Tempio sta valutando la contestazione di tentato omicidio, il presunto responsabile è stato fermato e la misura dell’arresto è scontata. Sono in corso le indagini per l’identificazione di altre persone che potrebbero avere avuto un ruolo nella resa dei conti, altri soggetti coinvolti avrebbero riportato delle ferite. Ormai la parte di via Vittorio Veneto più vicina al passaggio a livello e tutta la zona intorno alla basilica di San Simplicio sono settori del centro storico sottratti ai residenti, la chiesa più importante di Olbia è assediata. Lo spaccio di droga è spesso alla base di violente liti e aggressioni.

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