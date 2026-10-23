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San Gavino.
24 ottobre 2026 alle 00:44

L’istituto di via Paganini avrà l’aria condizionata 

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Garantire a studenti e personale ambienti sani, sicuri e dignitosi anche di fronte alle sempre più frequenti ondate di calore eccezionale. Con questo obiettivo, il Consiglio comunale ha approvato la proposta di mozione dei consiglieri di minoranza e del gruppo misto che impegna la Giunta ad avviare un piano per la realizzazione di impianti di climatizzazione in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio. «Negli ultimi anni, - spiega Silvia Mamusa, prima firmataria della mozione - l'aumento delle temperature ha portato a picchi che superano regolarmente i 40-45 °C all'inizio e alla fine dell'anno scolastico, rendendo le aule invivibili e compromettendo il benessere psicofisico dei più piccoli e la continuità delle attività didattiche. Con l'approvazione di questo atto, impegniamo l'amministrazione alla mappatura degli edifici di competenza comunale per verificare l'adeguatezza degli spazi». Il sindaco Stefano Altea ha confermato: «La Giunta ha deliberato l'intervento di climatizzazione delle aule scolastiche. Si tratta di un intervento molto sentito che consentirà agli scolari, docenti e collaboratori di lavorare serenamente anche nelle giornate più calde. I lavori inizieranno nei prossimi giorni».

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