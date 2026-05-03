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Verso il voto.
04 maggio 2026 alle 00:10

Liste e presentazioni, via alla corsa elettorale  

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Quasi un mese all’appuntamento alle urne - il 7 e l’8 giugno - e ultimi giorni per completare le liste che vanno presentate in Comune - con tanto di firme a corredo per le civiche - entro venerdì 8 maggio, un mese prima del voto per le Amministrative.

Questa settimana si entra nel vivo della campagna elettorale: domani Milia presenta in un locale del centro il suo nuovo progetto civico allargato: oltre alle 6 storiche targate Rinascita ci sono le nuove civiche che mettono insieme diverse realtà politiche di area progressista e del centrosinistra. Il giorno dopo è il turno di Roberto Matta che ufficializzerà i candidati della sua lista Turismo e progresso durante un incontro organizzato in un bar di via Leonardo da Vinci, nel litorale. Il candidato sindaco del centrodestra, Marco Porcu, lancia invece l’iniziativa “Un caffè con Marco”, ogni pomeriggio dalle 14 alle 15 su prenotazione: «Noi abbiamo il coraggio di cambiare Quartu, ma per fare questo dobbiamo fermarci e ascoltare i problemi delle singole persone, ascoltare le idee di rinnovamento che solo chi vive quotidianamente la città conosce», spiega Porcu. «Ho un’idea chiara di come migliorare i servizi e la viabilità, rilanciare le attività del centro storico e migliorare tutte le realtà costiere del comune. E voglio condividere questo progetto con chi voglia sedersi in un bar, in un locale o nel giardino di casa a parlare con me».

Per tutte le coalizioni c’è una scadenza da rispettare per poi dedicarsi alla caccia di voti in giro per la città: la consegna delle liste elettorali in Municipio il 7 e l’8 maggio.

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