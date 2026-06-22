“L’Isola delle imprese”: partite Iva e spopolamento 

Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Luca Tamini, docente del dipartimento di Urbanistica del politecnico di Milano: sarà l’occasione per parlare del ruolo delle partite Iva e delle piccole imprese nella lotta allo spopolamento delle zone interne della Sardegna e dei piccoli centri.