L’Inter sbatte su McTominay 

INTER 2

NAPOLI 2

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu (42' st Sucic), Zielinski (17' st Mkhitaryan), Dimarco (42' st Carlos Augusto), Thuram (38' st Esposito), Lautaro (42' st Bonny). In panchina Calligaris, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. All. Chivu.

Napoli (3-4-3) : Milinkovic-Sa- vic, Beukema (33' st Lang), Rrahmani, Juan Je- sus, Di Lorenzo, Lobotka, Mc- Tominay, Spinazzola, Politano (49' st Mazzocchi), Hojlund, Elmas. In panchina Meret, Con- tini, Gutierrez, Buongiorno, O- livera, Vergara, Lucca, Maria- nucci, Ambrosino. All. Conte.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 9' Dimarco, 26' McTominay; nel st 28' Çalha- noglu (rig.), 36' st McTominay.

Milano. L'Inter prova a scappare, ma il Napoli non muore mai e resta agganciato alla corsa scudetto. A San Siro finisce 2-2, con i nerazzurri che per due volte si portano in vantaggio (prima con Dimarco e poi con un rigore di Çalhanoglu molto contestato da Conte) ma entrambe le volte vengono rimontati dai partenopei, trascinati da un grande McTominay. E alla fine il pareggio riesce forse ad accontentare e scontentare tutti: l'Inter perde l'occasione di mandare a -7 i rivali ma esce con un pari dopo una prestazione sottotono, il Napoli resta a -4 in una serata in cui però ha sprecato diverse occasioni soprattutto nel secondo tempo.

La partita

Nel freddo di San Siro l'avvio è equilibrato, con il Napoli che prova a farsi vedere pericolosamente dalle parti di Sommer. Anche perché, un po’ a sorpresa, sono i partenopei a fare la partita, mentre l'Inter si chiude e prova a ripartire. E alla prima vera ripartenza i nerazzurri sono fulminei nel colpire: Zielinski strappa la palla a McTominay a metà campo, Thuram si invola e serve l'accorrente Dimarco che con un mancino in diagonale batte Milinkovic-Savic. Il Napoli sembra in difficoltà e fatica a reagire ma quando Spinazzola trova il varco sulla sinistra e libera Elmas, il cross chiama il solito inserimento vincente di McTominay. Raggiunta sul pari, l'Inter prova a riprendere in mano il pallino del gioco e della partita, senza però riuscire a creare pericoli. Il secondo tempo inizia con la distrazione difensiva di Akanji “perdonata” da Hojlund. Al 26’ il “fattaccio”: Rrahmani pesta il piede di Mkhitaryan e Doveri, richiamato dal Var, concede il rigore facendo esplodere la rabbia di Conte, che viene, espulso urlando poi «vergognatevi» verso il quarto uomo. Çalhanoglu spiazza il portiere e riporta in vantaggio l'Inter. Il Napoli, però, non muore mai. Entra Lang ed è proprio l'olandese a servire McTominay, solo dvanatia Sommer, la palla del pareggio e della doppietta. Le emozioni non sono finite: nel recupero Mkhitaryan centra il palo. È 1-1, la fuga è sventata.

RIPRODUZIONE RISERVATA