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23 marzo 2026 alle 00:38

L’Inter rallenta a Firenze  

Ndour risponde a Esposito: capolista inchiodata sul pari dai viola 

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Fiorentina 1

Inter 1

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli (46' st Fabbian) Parisi (25' st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (46' st Comuzzo), Kean (40' st Piccoli). In panchina Christensen, Leonardelli, Kouadio, Rugani, Fazzini. Allenatore Vanoli.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (1' st Acerbi), Dumfries (41' st Lusi Henrique), Barella (37' st Sucic), Calhanoglu (24' st Frattesi), Zielinski, Dimarco, Thuram (24' st Bonny), Esposito. In panchina J.Martinez, Di Gennaro, Darmian, De Vrij, Diouf, Spinaccé. Allenatore Kolarov.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 1' Pio Esposito; nel st 32' Ndour.

Note : angoli 5-5; recupero 1' e 4'; ammoniti Dimarco, Carlos Augusto, Brescianini, Ndour, Barella, Kean per gioco falloso; spettatori 22.335.

Firenze. L'Inter non riesce più a vincere. A Firenze, contro una squadra in lotta per la salvezza, i nerazzurri non vanno oltre il pareggio per 1-1, stesso risultato dell'ultima gara a San Siro contro l'Atalanta. Restano primi, ma il distacco da Milan (6 punti) e Napoli (7) si riduce. Dopo la sosta la capolista è chiamata a rimettersi in marcia.

La partita

Il 9° gol stagionale di Pio Esposito, dopo appena 39 secondi, sembrava il preludio ad una serata di festa, ma l'Inter come già nella gara precedente non ha saputo sfruttare il vantaggio immediato e chiudere il match dando così coraggio alla Fiorentina che, con merito (e cuore), è riuscita a pareggiare al 32’ della ripresa con Ndour dopo essersi resa pericolosa più volte.

Quinto risultato utile consecutivo per i viola, Conference compresa. Appena due successi nelle ultime sette partite (comprese le coppe) per l'Inter che dopo la sosta dovrà rimettersi in marcia a passo spedito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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