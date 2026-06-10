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11 giugno 2026 alle 00:28

L’Inter non si vuole privare di Bastoni 

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A tenere banco nel calciomercato è soprattutto la situazione in casa Milan, ancora senza allenatore e direttore tecnico. A proposito del futuro di Ralf Rangnik, attuale ct dell'Austria e principale candidato a diventare il dt del Milan, il presidente della federcalcio austriaca Josef Pröll si è detto «molto ottimista sul fatto che sceglierà l'Austria». Accostato alla panchina rossonera, ha rotto il silenzio Oliver Glasne r : «Quando arriverà il momento, lo annuncerò». Ribaltone sulla panchina del Monza: Paolo Bianco è pronto all'addio e andrà al Pisa. Per il mercato calciatori la notizia del giorno riguarda la permanenza all'Inter di Alessandro Bastoni: «Ha un contratto per altri 2 anni - ha detto l'agente del difensore nerazzurro - è felice all'Inter e resta qui». Procede intanto la trattativa Inter-Provedel. Le parti si sono scelte da tempo e adesso non resta che trovare l'intesa sull'ingaggio del portiere, visto che al momento c'è ancora distanza tra la richiesta e l'offerta dell'Inter. La Juve punta diritto sul portiere della nazionale argentina, Dibu Martinez, dell'Aston Villa; il Real di Mourinho invece ha fatto un sondaggio con l'Arsenal per Calafiori. Da un difensore all'altro è sempre più sfida tra Juventus e Roma per il laterale dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri. Il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca.

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