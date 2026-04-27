VaiOnline
Prevenzione.
28 aprile 2026 alle 00:26

Lingua blu, sui vaccini Oristano gioca d’anticipo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La provincia di Oristano prova ad anticipare la Blue Tongue prima che il virus torni a colpire nel periodo più critico. È partita la campagna di vaccinazione 2026 contro la febbre catarrale ovina e gli allevatori dovranno presentare la loro adesione entro il 10 maggio. La posta in gioco è alta perchè nel territorio della Asl 5 si contano circa 1.900 allevamenti ovini e un patrimonio di circa 400 mila capi.

Pesa il bilancio dello scorso anno. «Abbiamo avuto quasi 400 focolai diffusi in tutto il nostro territorio, con quasi 5 mila capi morti», ricorda Carlo Pilo, dirigente veterinario della Asl 5. Da qui l’appello ad accelerare perché vaccinare presto significa arrivare all’estate con greggi protetti, prima della fase in cui la malattia tende a manifestarsi con maggiore forza. Il programma, previsto dal decreto regionale n. 9 del 19 marzo 2026, mette a disposizione gratuitamente il vaccino, fornito dalla Regione tramite l’Istituto zooprofilattico sperimentale.

La novità è che le somministrazioni saranno affidate prioritariamente ai veterinari liberi professionisti, autorizzati dalla Asl e scelti dagli allevatori o dalle associazioni di categoria. L’adesione resta volontaria, ma con una conseguenza sostanziale, chi non presenterà la richiesta entro il 10 maggio non potrà accedere a ristori o indennizzi in caso di danni da nuovi focolai.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un colpo salvezza

Atalanta sconfitta 3-2: straordinaria doppietta di Mendy, gol partita di Borrelli 
l Nello sport
Il delitto di Monserrato.

Villacidro, palloncini e fumogeni per l’ultimo saluto a Leonardo

l Carta, Cucca, Serreli
All’aperto.

In Ogliastra da tutta Europa

Giampaolo Porcu
Cronaca

Giallo di Tortolì, morto l’uomo pestato a sangue

Giampaolo Ferrai, 62 anni, era in coma da diciannove giorni 
Roberto Secci
Cronaca

«Chi ha ucciso Leonardo Mocci si deve pentire»

Il prete si rivolge all’assassino Palloncini bianchi per l’ultimo saluto 
Angelo Cucca
La crisi

L’Iran: «Apriamo Hormuz, poi colloqui sul nucleare»

A Washington vertice nella Situation Room: «Teheran non può dotarsi di armi nucleari» 
La festa

Sa Die, la Sardegna al centro del mondo

Da oggi a Cagliari la Conferenza delle regioni periferiche: «L’Ue pensi alle isole» 
Alessandra Carta