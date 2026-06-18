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Radiolina/Videolina.
19 giugno 2026 alle 00:29

“L’Informatore 360” tra volley e pallanuoto 

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I campionati sono finiti ed è tempo di bilanci e programmazione. Saranno questi alcuni dei temi che tratterà, nella puntata odierna, “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale in diretta ogni venerdì su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Ospiti in studio del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis saranno il nuovo presidente della Federvolley regionale, Roberto Puddu, ed Enrico Cossu, allenatore della Promosport, squadra che ha conquistato la salvezza nella Serie B maschile di pallanuoto.

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