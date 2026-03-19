L’impianto luminoso è guasto da mesi: pericoli per i pedoni  

Dovrebbe essere uno strumento a tutela della sicurezza dei pedoni, ma è spento da mesi. Con l’aggravante di trovarsi in una zona spesso soggetta a blackout. L'attraversamento pedonale (non) illuminato di via San Gottardo, proprio di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista de La Salle, è fuori uso da tempo e non è ancora stato riparato. Era stato installato nel 2022 insieme ad altri quattro impianti, tutti collocati in zone considerate strategiche, per il flusso di traffico e i servizi presenti nei dintorni. I residenti e i parrocchiani della chiesa La Salle, tuttavia, si sono ormai abituati al fatto che quelle strisce pedonali non si illuminano più al passaggio dei pedoni. A peggiorare le cose, un guasto tecnico che negli ultimi giorni ha tenuto spenti anche i lampioni di tutta la prima parte di via San Gottardo, fino al neonato parchetto accanto alla chiesa. Il risultato? Buio pesto in tutta l’area, e attraversare la strada è diventato ancora più pericoloso, praticamente un terno al lotto quando gli automobilisti non rallentano. Da mesi si susseguono quindi le proteste per una situazione che in tanti giudicano di abbandono. Se il problema dell’illuminazione pubblica dovrebbe essere risolto a breve (sono già in corso le verifiche di Edison), ci vorrà di più per l’attraversamento luminoso. «Siamo a conoscenza della criticità e il ripristino sarà sicuramente effettuato», fa sapere l’assessore ai Servizi Tecnologici Raffaele Nonnoi. «A breve programmeremo le verifiche tecniche per capire se ci sarà la necessità di sostituire l’impianto o sarà sufficiente resettarlo». (d. l.)

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