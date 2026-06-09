L’impegno di Floris: «Al lavoro per risultati concreti» 

Il giorno dopo le elezioni comunali il paese si risveglia diviso tra soddisfazione e delusione, ma con la consapevolezza che la campagna elettorale è ormai alle spalle. Le urne hanno confermato alla guida del Comune Andrea Floris, premiato da una parte consistente dell’elettorato che ha scelto la continuità amministrativa.

Tra i suoi sostenitori prevale la convinzione che il lavoro svolto negli ultimi anni abbia meritato una nuova fiducia e che i progetti avviati possano ora proseguire senza interruzioni. Dall’altra parte resta l’amarezza di chi avrebbe voluto affidare il governo del paese a Simonetta Zurru e alla sua squadra. Nelle strade, nei bar e sui social si raccolgono commenti di cittadini che speravano in un cambiamento e che vedono nel risultato una occasione mancata. Tuttavia il clima appare improntato al rispetto reciproco e alla volontà di guardare avanti.

A contribuire ad abbassare i toni è stata la stessa Simonetta Zurru che, all’indomani dello scrutinio, ha rivolto i propri auguri di buon lavoro al sindaco Andrea Floris e ai consiglieri eletti. Nel suo messaggio ha ringraziato uno ad uno i cittadini che hanno accordato fiducia alla lista “Gonnos Noi per Voi”, sottolineando come il consenso ottenuto consentirà comunque al gruppo di rappresentare una parte importante della comunità in Consiglio comunale. Parole sentite sono state dedicate ai candidati che l’hanno accompagnata durante la campagna elettorale. «Siete stati e siete una bella forza», ha scritto, ricordando l’impegno, il tempo e l’energia messi a disposizione per il progetto politico. Zurru ha poi ribadito che la squadra continuerà il proprio percorso dai banchi della minoranza, promettendo un’opposizione costruttiva, leale e rigorosa, pronta a sostenere ogni scelta utile al paese e a vigilare nell’interesse dei cittadini.

Conclusa la sfida elettorale, per Gonnosfanadiga si apre dunque una nuova fase. Maggioranza e opposizione saranno chiamate a confrontarsi sulle questioni che riguardano il futuro della comunità, con l’auspicio condiviso da molti cittadini che il dibattito politico possa tradursi in opportunità e crescita per tutto il paese.

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