VaiOnline
Allo Zichina.
22 marzo 2026 alle 00:29

L’Ilva è devastante, il Sant’Elena retrocede 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ilvamaddalena 8

Sant’Elena 2

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi; Tessaro (33’ st Reale), Vrdoljak, Esposito (11’ st Russo), Vitelli (14’ st Zaharia); Attili, Lima Scandellari (37’ st Animobono); Casazza, Piassi (11’ st Mondino), Alvarez; De Cenco (33’ st Achab). In panchina Ruzittu, Pintus, Tamponi, Animobono. Allenatore Favarin.

Sant’Elena (3-4-2-1) : Sanna; Minerba (28’ st Giancarli), Angiargia, Cogoni (4’ st Tocco); Boi (25’ pt Paci), Delogu, D’Agostino (15’ st Coiana), Pitzalis (43’ st A. Falchi); Thiam, Iesu; Ragatzu. In panchina N. Falchi, Diouf, Sanna Cocco, Argiolas. Allenatore Rinino.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 7’ Ragatzu, 8’ e 34’ Piassi, 12’ Casazza, 21’ e 24’ Alvarez, 27’ Iesu, 44’ Attili; st 8’ Piassi, 12’ De Cenco.

Note : ammonito Cogoni.

La Maddalena. Finisce con una valanga la sfida dello Zichina, dove l’Ilvamaddalena (ora seconda a -3 dall’Ossese) travolge sotto 8 reti il Sant’Elena che, ultimo, retrocede matematicamente in Promozione.

Eppure gli ospiti passano in vantaggio con l’eterno Mauro Ragatzu, abile a sfruttare un’indecisione della difesa al 7’. Ma il pari è immediato con un tap in all’8’ di Piassi e il vantaggio arriva al 12’ con un piatto di Casazza su assist di Alvarez. Proprio quest’ultimo realizza una doppietta in pochi minuti(tra il 21’ e il 24’) allargando il vantaggio dei padroni di casa. I quartesi accorciano con Iesu al 27’ (colpo di testa a pallonetto che scavalca Verardi), ma prima dell’intervallo Piassi con il destro e poi Attili col sinistro arrotondano il punteggio. Nella ripresa Piassi trova la terza marcatura con un tiro deviato, poi l’ultimo gol della giornata è di De Cenco a porta vuota. Il tecnico Favarin fa entrare anche due ragazzi del vivaio, Reale e Achab, che aiutano la squadra nel gestire il punteggio. Ora i maddalenini sono attesi dal derby col Santa Teresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Seggi aperti

I partiti all’esame del consenso All’orizzonte le Politiche 2027

Ma il destino del Governo non dipende dalla vittoria del Sì o del No 
Il conflitto

L’Iran avverte il mondo: missili verso la base Usa lontana 4.000 chilometri

Lancio sull’Oceano Indiano: l’attacco è fallito ma il raggio d’azione può raggiungere l’Europa 
Regione

Nomine, dal Pd nessuno sconto al M5S

Vertice per ricucire lo strappo sui manager delle Asl ma l’intesa resta lontana 
Roberto Murgia
La storia

«Pioniere e visionario: Nichi Grauso era questo»

Il ricordo all’apertura dell’anno accademico dell’università di Aristan, l’ateneo della felicità 
Mauro Madeddu
Cronaca

Il tartufo di Laconi? Senza patentino  il business non c’è

Stagione positiva per la raccolta,  ma vendere è un’impresa difficile 
Mariella Careddu
Ambiente

Mari Pintau resta libera, niente numero chiuso nella “spiaggia-gioiello”

Non ci sono i tempi per il provvedimento Ipotesi bus per evitare la sosta selvaggia 
Giorgia Daga
Roma

Anarchici morti, indagini a tappeto

Perquisizioni e sequestri, l’obiettivo forse vicino al luogo dell’esplosione 
Incidenti

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 