L’Ilva è devastante, il Sant’Elena retrocede 

Ilvamaddalena 8

Sant’Elena 2

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi; Tessaro (33’ st Reale), Vrdoljak, Esposito (11’ st Russo), Vitelli (14’ st Zaharia); Attili, Lima Scandellari (37’ st Animobono); Casazza, Piassi (11’ st Mondino), Alvarez; De Cenco (33’ st Achab). In panchina Ruzittu, Pintus, Tamponi, Animobono. Allenatore Favarin.

Sant’Elena (3-4-2-1) : Sanna; Minerba (28’ st Giancarli), Angiargia, Cogoni (4’ st Tocco); Boi (25’ pt Paci), Delogu, D’Agostino (15’ st Coiana), Pitzalis (43’ st A. Falchi); Thiam, Iesu; Ragatzu. In panchina N. Falchi, Diouf, Sanna Cocco, Argiolas. Allenatore Rinino.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 7’ Ragatzu, 8’ e 34’ Piassi, 12’ Casazza, 21’ e 24’ Alvarez, 27’ Iesu, 44’ Attili; st 8’ Piassi, 12’ De Cenco.

Note : ammonito Cogoni.

La Maddalena. Finisce con una valanga la sfida dello Zichina, dove l’Ilvamaddalena (ora seconda a -3 dall’Ossese) travolge sotto 8 reti il Sant’Elena che, ultimo, retrocede matematicamente in Promozione.

Eppure gli ospiti passano in vantaggio con l’eterno Mauro Ragatzu, abile a sfruttare un’indecisione della difesa al 7’. Ma il pari è immediato con un tap in all’8’ di Piassi e il vantaggio arriva al 12’ con un piatto di Casazza su assist di Alvarez. Proprio quest’ultimo realizza una doppietta in pochi minuti(tra il 21’ e il 24’) allargando il vantaggio dei padroni di casa. I quartesi accorciano con Iesu al 27’ (colpo di testa a pallonetto che scavalca Verardi), ma prima dell’intervallo Piassi con il destro e poi Attili col sinistro arrotondano il punteggio. Nella ripresa Piassi trova la terza marcatura con un tiro deviato, poi l’ultimo gol della giornata è di De Cenco a porta vuota. Il tecnico Favarin fa entrare anche due ragazzi del vivaio, Reale e Achab, che aiutano la squadra nel gestire il punteggio. Ora i maddalenini sono attesi dal derby col Santa Teresa.

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