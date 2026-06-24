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Iglesias.
25 giugno 2026 alle 00:13

Lievito madre e qualità, Floris e Gioi tra i “Migliori panifici d’Italia” 

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Due eccellenze di Iglesias entrano nella guida “I migliori panifici d’Italia” del Gambero Rosso. Si tratta di Teglia, la neonata realtà gastronomica guidata da Antonio Floris, e dello storico panificio della famiglia Gioi, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

Per Antonio Floris il riconoscimento è arrivato dopo una visita in incognito degli ispettori della nota guida gastronomica. «Qualcuno ha segnalato il modo in cui operiamo», racconta, «seguendo una certa etica professionale. Sono venuti a trovarci in forma anonima e, qualche tempo dopo, abbiamo ricevuto la comunicazione del riconoscimento». Un premio che valorizza non solo la qualità dei prodotti, ma anche la filosofia aziendale costruita nel tempo.

Soddisfazione anche per il panificio Gioi: «Sono diversi anni che il Gambero Rosso riconosce il valore del nostro lavoro» spiega Antonella Zanda, che gestisce l’attività insieme al marito Gianfranco Gioi. «Ogni volta è una grande emozione perché non si sa mai quali criteri vengano adottati». Alla base del successo ci sono qualità, tradizione e attenzione. «Per noi è fondamentale il rapporto con le persone e il rispetto del lavoro».

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