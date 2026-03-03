Libri: Paola Musa apre domani il Premio Lussu 

Saranno il volto e la voce di Paola Musa ad accendere la prossima anteprima del Festival Premio Emilio Lussu, in avvicinamento alla XII edizione: domani, alle 18, alla Libreria Feltrinelli, sotto i portici di via Roma 11 a Cagliari, la scrittrice presenterà il suo nuovo romanzo “Il conciaossa”, pubblicato da Arkadia Editore nel 2026. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Lorella Costa, in un confronto che entrerà nel cuore del libro e del progetto letterario che lo attraversa. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

Con “Il conciaossa”, Paola Musa prosegue il progetto narrativo dedicato alla rivisitazione dei sette vizi capitali. Il romanzo rappresenta il sesto e penultimo capitolo della serie e affronta il tema della gola in una chiave che supera la dimensione letterale del desiderio di cibo per farsi metafora di un vuoto esistenziale e di una ricerca di riconoscimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA